Велотур НАТО финиширует в Ида-Вирумаа

15 августа в Тарту стартовала состоящая из солдат и офицеров Эстонии, Британии и Дании велокоманда, чтобы проехать по Эстонии более 1000 километров.

Организованный союзниками НАТО тур "NATO Velo" пройдет от Тарту до западного побережья Эстонии, затем по островам Сааремаа и Хийумаа, далее возьмет направление на Таллинн и затем - Нарву, где и финиширует 21 августа.

- Мероприятие станет крупной демонстрацией единства и духа сотрудничества между Эстонскими силами обороны и армиями Британии и Дании, основу которых давно заложили здесь в Эстонии в лице боевой группы НАТО, - сказал командующий боевой группой НАТО в Эстонии полковник Пол Клейтон. - Дополнительным боснусом к возможности пройти физическое испытание является шанс увидеть живописные регионы Эстонии.

Тур "NATO Velo" стартовал из Тарту утром в субботу, 15 августа. В первый день велокоманда начала тур с самой длинной 170-километровой дистанции до Пярну. Оттуда команда отправилась на Сааремаа и затем - на Хийумаа перед тем, как вернуться на материк. Команда проедет через Таллинн в среду, 19 августа, а финиширует в Нарве в пятницу, 21 августа.

На протяжении всего тура боевая группа НАТО проводит мероприятия "Встреться с солдатом", которые совпадают с прибытиями велокоманды в Тарту, Пярну, Таллинн и Нарву. В рамках мероприятия перед эстоноземельцами откроется возможность встретиться с солдатами боевой группы НАТО, частично увидеть их вооружение (начиная с малого оружия и кончая бронетранспортерами), а также больше узнать об увеличенном присутствии НАТО и союзников в Эстонии.