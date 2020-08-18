СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Нападение с ножом в Ору

В Кохтла-Ярве задержали грабителя

14 августа в полицию сообщили, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве 32-летний мужчина напал на 52-летнего и отобрал у него мобильный телефон и прочие вещи. Полиция задержала 32-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

Мужчина напал на сожительницу и ее дочь

14 августа в полицию сообщили, что в квартире дома в Тойлаской волости 41-летний мужчина в ходе семейного конфликта ударил свою сожительницу и ее совершеннолетнюю дочь, причинив пострадавшим физическую боль и телесные повреждения. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Вор обчистил машину

14 августа было начато уголовное производство по факту того, что в середине июля из стоявшего в деревне Калина Алутагузеской волости автомобиля украли литые диски, рабочий инструмент, мотоциклетный шлем и домкрат, причинив ущерб примерно на 600 евро.

Из квартиры унесли деньги и золото

15 августа в полицию сообщили, что 10 августа из квартиры дома по улице Олеви в Кохтла-Ярве украли 420 евро, золотое кольцо и мобильный телефон. Кражей причинен ущерб примерно в 1060 евро.

Мошенник разжился 3000 евро