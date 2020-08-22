Далеко не первый год руководящий Тойласким волостным собранием Роланд Пеэтс (63) 11 лет назад в звании бригадного генерала ушел в отставку с должности гендиректора Департамента погранохраны Эстонии и вернулся в местную политику. Но и на гражданке он не избавился от прозвища "генерал" как среди друзей, так и у критиков.

- На вокаском перекрестке. Я в то время был активным членом "Кодукайтсе", и когда начались разговоры о госперевороте, "Кодукайтсе" повсюду привлекали к наблюдению за тем, что происходит и кто приезжает. Мы со своей маленькой группой стояли на вокаском перекрестке и смотрели, кто же придет с востока. Но, как известно, мимо нас они (Советская армия. - Ред.) не шли.