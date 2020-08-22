ЧИТАТЬ
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Единственный эстонский генерал погранохраны руководит волостным собранием и приключенческим центром
СТАТЬЮ
Далеко не первый год руководящий Тойласким волостным собранием Роланд Пеэтс (63) 11 лет назад в звании бригадного генерала ушел в отставку с должности гендиректора Департамента погранохраны Эстонии и вернулся в местную политику. Но и на гражданке он не избавился от прозвища "генерал" как среди друзей, так и у критиков.
- Где вы находились во время событий августа 1991 года?