ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чрезмерно драматизировать не стоит, недооценивать - тоже

Хотя весенняя атака вируса и связанные с чрезвычайным положением ограничения могут показаться сейчас далеким и плохим сном, болезнь, несмотря на некоторое промежуточное затишье, нас не покинула. И мы не можем сейчас сказать даже то, началась ли уже вторая волна, которой так опасались, или, может, она еще только в будущем.

Да, люди добросовестно соблюдали весенние ограничения, а также выполняли требования о дистанцировании и рекомендации по дезинфекции. Хотя и сейчас разумно было бы следовать им, мы видим, что в магазинах и прочих общественных местах люди очень редко подходят к бутылкам с дезинфекторами, да и двухметровую дистанцию большинство людей уже не соблюдают. Мы видим, что в последнее время крупные вспышки вируса начинались именно в увеселительных заведениях и среди людей помоложе, что должно бы стать для общества неким сигналом о том, куда надо направить больше внимания.

Нынешнюю ситуацию не стоит все же чрезмерно драматизировать вследствие отдельных вспышек вируса. Департамент здоровья научился быстро реагировать, чтобы при появлении очага заболевания быстро выявлять все контакты.