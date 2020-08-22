ФОТО ДНЯ ⟩ Нарва - финишная точка

Организованный союзническим батальоном тур "НАТО Вело" пролегал от Тарту до западного побережья Эстонии, по островам Сааремаа и Хийумаа, побывал в Таллинне и благополучно завершился в Нарве. Параллельно с велосипедистами путешествовали по городам и волостям отдельные элементы воинской экипировки - от ручного оружия до бронетранспорта - чтобы знакомить с этим местных жителей.

- Привезенное в Эстонию снаряжение и броневики - важная составляющая нашей оборонной роли здесь, - прокомментировал полковник Пол Клейтон, командующий группы НАТО в Эстонии. - Но не менее важно и то, что мы идем в народ, встречаемся с жителями Эстонии и делаем все, чтобы завоевать их доверие и заручиться поддержкой".