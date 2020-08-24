ОПРОС ⟩ Поменял ли коронавирус ваши летние планы?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Эдгар ИНДРАНС: - Не поменял, потому что родилась дочка, с малюткой особо не попутешествуешь. Поэтому передвигаемся по маршруту Латвия - Эстония, так как здесь живет бабушка. Лето замечательное, наш балтийский регион очень красивый, рекомендую всем посещать и познавать ближние страны - Латвию, Эстонию, Литву. В каждой из них есть что-то очень интересное и замечательное.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Виктория АГАЧЕВА: - Летом я работала, так что ничего менять не пришлось. Родилась правнучка, пришлось ею тоже заниматься, и это прекрасно. Коронавирус никак не изменил мою жизнь, но скорее всего не буду строить планы путешествий и на следующий год.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Хельмут ВЕЭРМЕТС: - Планы менять не пришлось, из неудобств - какое-то время пришлось носить маски и перчатки. Как правило на лето у меня обычные планы - дача, стрижка газона. Это всегда так было и есть.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Велло КИНГУМЕТС: - Нет, потому что я в Финляндии работаю, был там до Иванова дня, там после работы некуда было идти и не было необходимости вернуться в Эстонию. Так что можно сказать для меня ничего не изменилось. С конца июня отдыхаю - не было задумано чего-то особенного: съездили в Нарвский замок, Раквере и другие интересные места в Эстонии, но все это спонтанные поездки - как хотелось. В целом прекрасное лето получилось, через неделю снова уезжаю.