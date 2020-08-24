Крупнейшие мероприятия в Ида-Вирумаа

В связи с 85-летием Арво Пярта в Эстонии состоится первое исполнение новой версии произведения "La Sindone", мировая премьера которой запланирована 8 сентября на общесибирском фестивале искусств в Новосибирске. В концерте прозвучат также произведения Шуберта, Креэга, Пендерецкого и Бруха.

"Roheline nagu laulaks"

24 сентября в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava Narva"

Спектакль театра "Polygon" - это утопия, основанная на переплетении монологов пяти рассказчиков. В ролях: Маргус Прангель, Керсти Хейнлоо и другие.

Фестиваль миноги

26 сентября в Нарва-Йыэсуу

Ийзакуский народный бег

26 сентября в поселке Ийзаку

Поход на каноэ по Авийыги

26 и 27 сентября в Aвинурме

"SeiklusFest"

26-28 сентября в разных местах Ида-Вирумаа

Первый в Эстонии трехдневный фестиваль для активных людей "SeiklusFest" представит Ида-Вирумаа как приключенческую страну со множеством активных занятий. Посетить можно будет Эстонский музей-шахту, территории разреза "Айду" и Кивиылиский приключенческий центр. На "SeiklusFest" ты найдешь много крутых приключений под землей, на горе, на воде, на макушках деревьев, в лесах, на болотах, на искусственных ландшафтах и даже в населенных пунктах. На фестивале ждут одиночных посетителей, семьи, компании друзей и коллективы.

Фестиваль национальных культурных обществ "Творческий котел"

27 сентября в Йыхвиском концертном доме

ОКТЯБРЬ

Юбилейный концерт к 70-летию Яака Йоала "Улыбнись"

2 октября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Наиболее популярные песни Яака Йоала споют артисты младшего поколения, на которых Яак прямо или косвенно повлиял своим примером. Неувядающие хиты в сопровождении оркестра и бенда исполнят Таня Михайлова-Саар, Уку Сувисте, Карл-Эрик Таукар и Танель Падар.

Михайловская ярмарка

3 октября в центре города Йыхви

"Roheline nagu laulaks"

5 октября в 12.00 и 19.00, 6 октября в 12.00 в театральном центре "Vaba Lava Narva"

Спектакль театра "Polygon" - это утопия, основанная на переплетении монологов пяти рассказчиков. В ролях: Маргус Прангель, Керсти Хейнлоо и другие.

День театра школьников

7 октября в 10.00 в театральном центре "Vaba Lava Narva"

В День театра школьников эстонские театры проведут бесплатные мастер-классы для детей и молодежи из Ида-Вирумаа.

"Mul oli nõbu"

9 октября в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava Narva"

Постановка в рамках кураторской программы "Vaba Lava" - это история Расы и ее кузена Деймантаса. Они росли вместе: Раса стала драматургом, а ее кузен - одной из ключевых фигур каунасской мафии, который был убит в 2015 году, вероятно, двумя эстонскими киллерами. На сцене Реа Лест, Хенрик Кальмет.

Нарвский энергозабег

10 октября в 11.00 в Йоаорге в Нарве