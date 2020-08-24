Крупнейшие мероприятия в Ида-Вирумаа
Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые запланированы в Ида-Вирумаа на конец 2020 года.
АВГУСТ
"Station Narva"
26 и 27 августа в Нарвском речном порту и его окрестностях
Проходящий в третий раз фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva" предлагает на трех сценах как новую, так и старую, но заслуживающую быть открытой заново музыку от отечественных и зарубежных артистов, исследует возможности постпромышленного предпринимательства и приглашает ознакомиться с наиболее интересными уголками приграничного города.
Хедлайнеры музыкальной программы - легенда британского drum´n´bass Рони Сайз, новатор немецкой электронной музыки "Mouse on Mars" и датская панк-рок-группа "Iceage". В четверг, 27 августа, по всему городу пройдут бесплатные концерты и художественные акции.
Ночь музеев
28 августа
Специальную программу в Ночь музеев предложат и музеи Ида-Вирумаа.
Ярмарка конца лета
29 августа в 10.00 на площади Ференхоф в Тойла
Береговой бег на глинте
29 августа в 11.00 на мызе Сака
В рамках своеобразного забега вдоль берега моря участвующие команды побегут под обрывом по каменистой и мокрой трассе из Сака в Тойла.
"Море, музыка и древние огни"
29 августа в 16.00 на пляже в Тойла
Традиционное соревнование по изготовлению огненных скульптур. Выступают Карл Мадис, ансамбль "AER", театр огня "Flaamos".
Фестиваль заготовок "Лето в банку"
29 и 30 августа в Северном дворе Нарвской крепости
В Северном дворе на кострах и плите снова забурлят горшки и котелки - пора закатать лето в банку. Перед консервацией можно будет отведать приготовленные блюда и обменяться мнениями с поварами.
СЕНТЯБРЬ
Нарвские дни оперы
4-13 сентября на разных концертных площадках Нарвы
По словам художественного руководителя фестиваля Юлии Савицкой, она устраивает дни оперы из желания пригласить интересующуюся культурой публику в Нарву. Фестивальные мероприятия будут проходить среди старых производственных зданий "Кренгольма", в исторической Нарвской крепости и на недавно открытой "Свободной сцене".
Среди прочего, в программу фестиваля входит комическая опера Моцарта "Свадьба Фигаро" (постановка Неэме Кунингаса), опера Россини "Золушка", гала-вечера, посвященные барокко и 100-летию со дня рождения Георга Отса, а также детский мюзикл "Злючка. Приключения маленькой Бабы-Яги".
Фестиваль фольклорных танцев "Pärimuse pundar"
5 и 6 сентября в Люганузе и других местах уезда
В субботу состоятся концерты в разных уголках Ида-Вирумаа, вечером - большое гуляние с танцами в сопровождении ансамблей "K.I.M.P." и "Kratt" на люганузеской деревенской площади. В воскресенье там же состоится заключительный концерт "Punume pundart".
Люганузеская крестьянская ярмарка
5 сентября в 10.00 в Люганузе
Главными исполнителями культурной программы в этом году станут Койт Тооме и Йорма Пуусааг.
Силламяэский ультрабег
5 и 6 сентября на трассе здоровья Силламяэского берегового парка
Соревнование на редкость выносливых бегунов, в котором важно за 24 часа пробежать как можно больше километров по двухкилометровому кругу. Наиболее крепкие из участников оставляют за спиной более 200 км.
"Kaunimate Aastate Vennaskond"
6 сентября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Ханнес Кальюярв, Андрес Двинянинов, Юри Лумисте, Тоомас Лунге и Индрек Калда продолжат турне, которое пришлось прервать из-за наступления коронавируса.
Гала музыки кино
11 сентября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В программе музыка к западным киношлягерам "Телохранитель", "Армагеддон", "Джеймс Бонд", "Робин Гуд", "Титаник", "Звезда родилась", "Модильяни" и др., а также к более старой киноклассике, как "Свет рампы" и "Поющие под дождем". Оркестр под управлением Юри-Руут Кангура. Солисты: Уку Сувисте, София Рубина, Пекка Курки (Финляндия), Герман Голами (Испания).
Алутагузеский веломарафон
12 сентября в 12.00 в Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта
По трассе, проходящей между куртнаских озер и по разрезам, запланирован главный заезд на 49 км, а также молодежный и туристический заезды на 19 км и детские заезды.
"Мой Георг Отс"
13 сентября в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava Narva"
В спектакле театра "R.A.A.A.M." рассказывается о шести женщинах, в жизни которых Георг Отс и его творчество сыграли значительную роль. На сцене: Юлле Кальюсте, Рийна Майдре, Кюлли Рейнумяги, Катрин Пярн, Лийс Хааб, Ингрид Маргус.
Концертная серия "Виноват в этом май"
14 сентября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Выражение почтения трем выдающимся поющим актерам - Тынису Рятсепу, Лембиту Ульфсаку и Юхану Вийдингу, почти пятьдесят лет назад выступавшим под названием "Amor Trio" и исполнявшим популярнейшие песни 1920-х и 1930-х годов из фильмов и мюзиклов.
Теперь эти песни исполняют новые молодые актеры: ученики Тыниса Рятсепа Кармо Нигула, Отт Райдметс и Каспар Вельберг. За роялем - Якоб Теппо.
"Преступление и наказание"
15 сентября в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava Narva"
"Преступление и наказание" Достоевского - вершина детективного и психологического романа мировой литературы. Спектакль Игоря Лысова по "Преступлению и наказанию" следовало бы назвать "ПЕреступлением и наказанием", поскольку режиссер, давно и глубоко изучающий Достоевского, говорит со сцены именно о том, как человек для достижения своих целей непременно должен переступить какую-то черту - переступить через другого человека, через самого себя, или искать пути и способы этого переступления, подражая другим.
Йыхвиский народный бег
19 сентября
Кренгольмский забег
19 сентября в Нарве на территории Кренгольма
"Карма"
19 сентября в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava Narva"
В ходе уникального проекта по изучению эстонского языка Нарвского дома эстонского языка родилась рэп-опера "Карма", в которой в качестве актеров выступят изучающие эстонский язык из Ида-Вирумаа.
"Нарва - осенняя столица Эстонии"
23 сентября - 22 декабря
Нарва на три месяца станет осенней столицей Эстонии. По этому случаю пройдет множество мероприятий в разных местах Нарвы. Более точная информация выходит на домашней странице города Нарва narva.ee.
Концерт-открытие сезона в Йыхвиском концертном доме "Арво Пярт 85"
24 сентября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Эстонский государственный симфонический оркестр, дирижер Андрес Мустонен, солист Вадим Репин (скрипка).
В связи с 85-летием Арво Пярта в Эстонии состоится первое исполнение новой версии произведения "La Sindone", мировая премьера которой запланирована 8 сентября на общесибирском фестивале искусств в Новосибирске. В концерте прозвучат также произведения Шуберта, Креэга, Пендерецкого и Бруха.
"Roheline nagu laulaks"
24 сентября в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava Narva"
Спектакль театра "Polygon" - это утопия, основанная на переплетении монологов пяти рассказчиков. В ролях: Маргус Прангель, Керсти Хейнлоо и другие.
Фестиваль миноги
26 сентября в Нарва-Йыэсуу
Ийзакуский народный бег
26 сентября в поселке Ийзаку
Поход на каноэ по Авийыги
26 и 27 сентября в Aвинурме
"SeiklusFest"
26-28 сентября в разных местах Ида-Вирумаа
Первый в Эстонии трехдневный фестиваль для активных людей "SeiklusFest" представит Ида-Вирумаа как приключенческую страну со множеством активных занятий. Посетить можно будет Эстонский музей-шахту, территории разреза "Айду" и Кивиылиский приключенческий центр. На "SeiklusFest" ты найдешь много крутых приключений под землей, на горе, на воде, на макушках деревьев, в лесах, на болотах, на искусственных ландшафтах и даже в населенных пунктах. На фестивале ждут одиночных посетителей, семьи, компании друзей и коллективы.
Фестиваль национальных культурных обществ "Творческий котел"
27 сентября в Йыхвиском концертном доме
ОКТЯБРЬ
Юбилейный концерт к 70-летию Яака Йоала "Улыбнись"
2 октября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Наиболее популярные песни Яака Йоала споют артисты младшего поколения, на которых Яак прямо или косвенно повлиял своим примером. Неувядающие хиты в сопровождении оркестра и бенда исполнят Таня Михайлова-Саар, Уку Сувисте, Карл-Эрик Таукар и Танель Падар.
Михайловская ярмарка
3 октября в центре города Йыхви
"Roheline nagu laulaks"
5 октября в 12.00 и 19.00, 6 октября в 12.00 в театральном центре "Vaba Lava Narva"
Спектакль театра "Polygon" - это утопия, основанная на переплетении монологов пяти рассказчиков. В ролях: Маргус Прангель, Керсти Хейнлоо и другие.
День театра школьников
7 октября в 10.00 в театральном центре "Vaba Lava Narva"
В День театра школьников эстонские театры проведут бесплатные мастер-классы для детей и молодежи из Ида-Вирумаа.
"Mul oli nõbu"
9 октября в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava Narva"
Постановка в рамках кураторской программы "Vaba Lava" - это история Расы и ее кузена Деймантаса. Они росли вместе: Раса стала драматургом, а ее кузен - одной из ключевых фигур каунасской мафии, который был убит в 2015 году, вероятно, двумя эстонскими киллерами. На сцене Реа Лест, Хенрик Кальмет.
Нарвский энергозабег
10 октября в 11.00 в Йоаорге в Нарве
Проходящее в десятый раз крупнейшее народно-спортивное мероприятие Ида-Вирумаа нынче сдвинулось с лета на осень. В программе традиционно значатся полумарафон, по итогам которого также определятся чемпионы Эстонии, забег на 6 км и ходьба. Трассы пройдут по речному променаду, в районе "Кренгольма", в центре оздоровительного спорта "Эккекюла" и других интересных уголках Нарвы.
"Тормис. "XVII руна Калевалы"
16 октября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Эстонский национальный мужской хор, дирижер Микк Юлеоя. "Семнадцатая руна Калевалы" (1985/1994), или "Встреча жениха", представляет собой своего рода хоровую симфонию, произведение крупной формы с характерным для Тормиса нарастанием напряжения по мере драматического развития. На концерте также прозвучит новое произведение Тыну Кырвитса, являющееся подарком национальному мужскому хору по случаю 75-летнего юбилея коллектива.
Концерт-презентация нового фортепианного альбома Рейна Раннапа "Во все времена"
23 октября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Как на диске, так и на концертах звучание фортепиано дополняют предварительно записанные электронные звуки, а музыкальные композиции проиллюстрированы снятыми на них видеоклипами.
"Dekameron"
27 октября в 19 в театральном центре "Vaba Lava Narva"
В постановке, родившейся в сотрудничестве "VAT Teater" и Вильяндиского колледжа культуры Тартуского университета, молодые люди сами поведают странные, поучительные, трогательные и кровавые истории.
"Король оперетты Имре Кальман"
28 октября в 18.00 в Йыхвиском концертном доме
Концерт-спектакль национальной оперы "Estonia" о жизни и творчестве Имре Кальмана. Музыка из оперетт Имре Кальмана. В главных ролях - Ханс Мийлберг и Хельги Салло.
"Утопия"
28 октября в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava Narva"
Герои пьесы выдающегося российского драматурга современности Михаила Дурненкова "Утопия" - распавшаяся семья неудачников из глубинки, чья судьба сложилась не самым лучшим образом. Тем не менее, жизнь дала им еща один шанс - встречу с ностальгирующим по 1990-м столичным бизнесменом, задумавшим возродить их прогоревшую пивную "Утопия". Однако с одним условием: "Утопия" не должна стать лучше, не должна стать хуже, она должна вернуться точно такой, как была в 90-е, - с пол-литровыми банками плохого пива и дешевым интерьером…
"Don´t Leave Me Hanging"
30 и 31 октября в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava Narva"
Цирковое шоу посвящено телу человека.
Серия концертов "Jazzical"/ "Трубадуры"
31 октября в 19.00 в камерном зале Йыхвиского концертного дома
Сильвен Риффле (саксофон, кларнет, shruti box; Франция), Вернери Похьяла (труба; Финляндия), Сандрин Маркетти (фисгармония; Франция), Бенжамен Фламан (ударные; Франция).
НОЯБРЬ
"5 граммов"
2 ноября в 13 в театральном центре "Vaba Lava Narva"
Молодежный спектакль театра "Must Kast" на русском языке. Постановка была изначально создана на эстонском языке и имела оглушительный успех среди эстонских подростков. "5 граммов" - это честный и острый моноспектакль о превращении обычного парня в колющегося наркомана.
Пилле Пюрг. "Kutse juubelile"
9 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
10 эстонских знаменитостей выйдут на сцену в пародийном спектакле Театра комедии "Kutse juubelile". Постановщик Хенрик Норманн.
"Põgenik" / "Беженец"
9 ноября в 19 в театральном центре "Vaba Lava Narva"
Спектакль НКО "R.A.A.A.M." "Põgenik" - дальновидный и эмоциональный текст Яана Каплинского о ценностях эстонского человека. Играет Кристо Вийдинг.
Дни поэзии
13 и 14 ноября в театральном центре "Vaba Lava Narva"
Балтийские дни поэзии соберут на сцене поэтов из трех стран Балтии. В дни поэзии проходят различные мероприятия и концерты.
"Majesty − The Ultimate Tribute To Queen"
27 ноября в 19 в Йыхвиском концертном доме
Миссия "Majesty" состоит в том, чтоб создать на сцене магию и энергию, которыми пользовались популярностью все культовые шоу группы "Queen". В программе концерта "We Will Rock You", "Crazy Thing Called Love", "We Are The Champions", "Another One Bites The Dust" ja palju teised hitid.
ДЕКАБРЬ
"Lõbusad muinasjutud" / "Веселые сказки"
С 1 декабря в театральном центре "Vaba Lava Narva"
Спектакль для детей по сюжетам самых веселых и ярких эстонских сказок в постановке драматурга из Удмуртии Дамира Салимзянова. На сцене Эдуард Теэ, Анастасия Поляева, Кайа Скоблов, Михкель Вендель.
"Entel-tentel" - 50
10 декабря в 12.00 в Йыхвиском концертном доме
Программа, включающая в себя известные песни из детской телепередачи "Entel-tentel", легко узнаваемые бабушками и дедушками, родителями и детьми. Звучат новые аранжировки любимых детских песен для хора с оркестром. Хоры детской вокальной студии "Eesti Raadio" (дирижеры Кадри Хунт и Кайе Таннер). Струнный оркестр VHK (дирижер Расмус Пуур).
Аннели Пеэбо и вокальный ансамбль "VieVox"
28 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
На этот раз праздничная музыка принесет привет из Вены. Известная эстонскому зрителю оперная певица Аннели Пеэбо и вокальный ансамбль "VieVox" (Австрия) подарят красивую праздничную программу. Прозвучит классическая музыка и венские вальсы, в том числе одни из самых известных рождественских хитов в мире, и, конечно же, эстонская музыка.
Все участники вокальной группы "VieVox" - выпускники знаменитого Венского хора мальчиков.
Йыхвиский новогодний бал
29 декабря в Йыхвиском концертном доме
Новогодний концерт "Peegeldused tasasest maast"
30 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
На концерте Таллиннский камерный оркестр (дирижер Расмус Пуур) напишет музыкальную акварель о природе и людях Эстонии. Прозвучит музыка эстонских композиторов, как старшего поколения, так и современных.
В программе произведения Пярта, Тюйра, Тормиса, Кырвитса, Креэга, Сааре и других.
В связи с ограничениями, связанными с предотвращением распространения коронавируса, расписание мероприятий может измениться. Рекомендуем следить за предварительной информацией организаторов.