Крупнейшие мероприятия в Ида-Вирумаа

"Majesty − The Ultimate Tribute To Queen"

Миссия "Majesty" состоит в том, чтоб создать на сцене магию и энергию, которыми пользовались популярностью все культовые шоу группы "Queen". В программе концерта "We Will Rock You", "Crazy Thing Called Love", "We Are The Champions", "Another One Bites The Dust" ja palju teised hitid.