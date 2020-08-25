ОДИН ВОПРОС ⟩ Считает ли полиция, что вирусная угроза миновала?

- Вирусная угроза, безусловно, не исчезла, и мы следуем рекомендациям Департамента здоровья. В ходе "рейдов трезвости" чиновник полиции соблюдает дистанцию с водителем, а сама процедура очень быстрая. Она занимает несколько секунд, и в течение этого времени водители не контактируют ни с чиновником полиции, ни с аппаратом, поскольку мы используем безмундштучные алкотестеры. Мы применяем всевозможные средства защиты, чтобы свести опасность заражения к минимуму.