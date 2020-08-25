СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Посылка дорого обошлась
21 августа в Йыхвиском отделении полиции начато уголовное производство по факту того, что пострадавший должен был получить посылку из США, но для ее доставки должен был сделать разные платежи. Пострадавший до сих пор не получил посылку. В общем ему причнен ущерб в 4300 евро.
В Нарве ограбили мужчину
23 августа в полицию сообщили, что 21 августа на Таллиннском шоссе в Нарве человек, личность которого до сих пор не установлена, применил насилие в отношени 44-летнего мужчины. У жертвы украли мобильный телефон, наличность, ИД-карточку и прочие предметы. Первоначальный ущерб составил 278 евро.
Трое мужчин подрались на улице
22 августа в полицию сообщили, что на улице Пяхклимяэ в Нарве подрались трое мужчин и в ходе драки пострадал 41-летний мужчина. Полиция задержала в качестве подозреваемых 33-летнего и 35-летнего мужчин.
Угрожали бывшие сожители
22 августа 38-летняя женщина сообщила в Нарвское отделение полиции, что бывший сожитель угрожает ей причинением вреда здоровью. Более точные обстоятельства случившегося расследуются.
23 августа в Нарвском отделении полиции начато уголовное производство по факту того, что 34-летней женщине угрожал ее бывший сожитель.
В Силламяэ угнали BMW
22 августа в Силламяэ угнали черный легковой автомобиль BMW, припаркованный на улице В. Маяковского.
В курортном городе похитили дорогое платье
21 августа в полицию сообщили, что из комнаты учреждения по улице Айа в Нарва-Йыэсуу украли платье стоимостью примерно 350 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.