СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Посылка дорого обошлась

В Нарве ограбили мужчину

23 августа в полицию сообщили, что 21 августа на Таллиннском шоссе в Нарве человек, личность которого до сих пор не установлена, применил насилие в отношени 44-летнего мужчины. У жертвы украли мобильный телефон, наличность, ИД-карточку и прочие предметы. Первоначальный ущерб составил 278 евро.

Трое мужчин подрались на улице

22 августа в полицию сообщили, что на улице Пяхклимяэ в Нарве подрались трое мужчин и в ходе драки пострадал 41-летний мужчина. Полиция задержала в качестве подозреваемых 33-летнего и 35-летнего мужчин.

Угрожали бывшие сожители

22 августа 38-летняя женщина сообщила в Нарвское отделение полиции, что бывший сожитель угрожает ей причинением вреда здоровью. Более точные обстоятельства случившегося расследуются.

23 августа в Нарвском отделении полиции начато уголовное производство по факту того, что 34-летней женщине угрожал ее бывший сожитель.

В Силламяэ угнали BMW

22 августа в Силламяэ угнали черный легковой автомобиль BMW, припаркованный на улице В. Маяковского.

В курортном городе похитили дорогое платье

21 августа в полицию сообщили, что из комнаты учреждения по улице Айа в Нарва-Йыэсуу украли платье стоимостью примерно 350 евро.

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