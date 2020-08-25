ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Повышенные ожидания от Центристской партии в Ида-Вирумаа

Неверно было бы сказать, будто Центристская партия не вносит вклад в развитие жизни Ида-Вирумаа. Вопрос в том, в достаточной ли мере и в обещанном ли объеме это делается. Осуществление касающихся Ида-Вирумаа больших планов, перечислявшихся в программе Центристской партии на последних парламентских выборах, похоже, не особо продвигается. Об обещании поддержать создание в Нарве IT-колледжа имени Пауля Кереса уже ничего не слышно. В плане перестройки основных шоссе в четырехрядные нарвское направление оказалось в конце очереди после тартуского и пярнуского. Обещание направить выплачиваемые здешними предприятиями налоги на окружающую среду в Ида-Вирускую программу сама же Центристская партия провалила на голосовании и признала оплошностью. При поддержке создания пассажирского порта в Силламяэ тоже не чувствовалось свежего попутного ветра.