ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Повышенные ожидания от Центристской партии в Ида-Вирумаа

На проходивших в течение последней пары десятилетий выборах Центристская партия одерживала в Ида-Вирумаа убедительные победы. Поэтому именно здешние люди имеют особенно большие ожидания и требования к этой партии. Особенно в последние три года, когда председатель Центристской партии являлся одновременно премьер-министром. Теперь ничего не стоит повторявшаяся прежде заезженная песня о том, что, находясь в оппозиции, очень трудно выполнять данные людям Ида-Вирумаа обещания.
Неверно было бы сказать, будто Центристская партия не вносит вклад в развитие жизни Ида-Вирумаа. Вопрос в том, в достаточной ли мере и в обещанном ли объеме это делается. Осуществление касающихся Ида-Вирумаа больших планов, перечислявшихся в программе Центристской партии на последних парламентских выборах, похоже, не особо продвигается. Об обещании поддержать создание в Нарве IT-колледжа имени Пауля Кереса уже ничего не слышно. В плане перестройки основных шоссе в четырехрядные нарвское направление оказалось в конце очереди после тартуского и пярнуского. Обещание направить выплачиваемые здешними предприятиями налоги на окружающую среду в Ида-Вирускую программу сама же Центристская партия провалила на голосовании и признала оплошностью. При поддержке создания пассажирского порта в Силламяэ тоже не чувствовалось свежего попутного ветра.
Достойно внимания, что хотя лидеры Центристской партии на словах подчеркивают важность Ида-Вирумаа, но по результатам недавних выборов представлять регион в правлении партии будет только Яна Тоом, основное внимание которой достается прежде всего работе в Европарламенте.
Если Центристская партия не станет обращать на Ида-Вирумаа больше внимания по существу, то на старых запасах она далеко не уедет, что подтверждают также несколько подряд случаев, когда центристы остались без власти в некоторых здешних самоуправлениях.