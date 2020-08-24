Минувшей зимой, когда Меэлис Кууск после 13-летней отлучки вернулся из Ирландии, новой точкой на карте Эстонии стал для него Ида-Вирумаа. Теперь его задача - ярче выделить этот регион на карте туристов. Ему, как руководителю маркетинговых проектов Ида-Вирумааского кластера туризма, международные образование и опыт в любом случае на пользу.

- При каких обстоятельствах ты решил оставить жизнь в Ирландии и очутился в Ида-Вирумаа, с которым прежде связан не был?

- У меня желание вернуться в Эстонию возникало каждые пару лет. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то она проходила у меня 4-5-летними циклами. Например, у меня есть приемный сын от первого брака, и у нас был твердый план дать ему англоязычное образование. Мы начали действовать во имя этого, и это стало одной из причин, почему мы поехали в Ирландию.

Когда мы уехали, у меня многие вещи продолжали тут работать - я не собрал сразу все пожитки. С 2000 года я - частный предприниматель, одним из моих предприятий был магазин "ABC Kliima" в Пярну. Поначалу думал, что и в Ирландии займусь кондиционерами, но что касается воздушных теплонасосов, то для ирландцев они до сих пор космос, там все-таки распространено масляное отопление. Я быстро понял, что для приехавшего из-за границы этот бизнес неправильный.

У меня имелись также разные IT-проекты, но эпоха оказалась не та. В 2007 году, когда я приехал в Ирландию, начался экономический спад. Я знал, что следующие четыре-пять лет ничего работать не будет, и решил пойти учиться. Я, правда, много занимался маркетингом, но бумаг о высшем образовании не имел. Подумал, что воспользуюсь этим временем и инвестирую в будущее (Меэлис изучал маркетинг и управление в Limerick Institute of Technology и в Institute of Public Administration. - Ред.).

Более пяти лет я занимался в Ирландии также руководством проектами совместного финансирования, ища спонсоров для осуществления разных идей, чем в Эстонии занимается "Hooandja". При совместном финансировании мы построили также одну фирму.

Но когда ты долго вдали от дома, то начинаешь тосковать по родине и близким. Когда пребываешь за границей, то все хорошо, но чего-то всегда не хватает.

Я стал также опасаться Брексита, в связи с которым возникало так много неизвестности. Так как экономики Ирландии и Англии очень тесно связаны, то ясно, что ничего хорошего не получится, если одна бросит другую. Чтобы не дожидаться всего этого и не бороться потом с последствиями, я решил действовать на опережение. Начал смотреть, что предлагают в Эстонии, да и вообще во всем мире.

В Польше и на Филиппинах было одно очень интересное предложение, но когда я наткнулся на объявление о вакансии Ида-Вируского центра предпринимательства, то подумал, что оно не может быть правдой. Прочитал о требованиях к кандидатам и понял, что в этом объявлении говорится обо мне.

- Оно прозвучало как приглашение домой?

- Я воспринял его не как приглашение домой, а как замануху, которая наверняка не может быть реальностью. Подумал, что это рабочее место уже забито для кого-то из своих, но все же решил отправить CV. Не верилось, что из этого что-то получится.

- Но ведь получилось.

- Да, при общении с фирмой по подбору персонала огонек затеплился уже сильнее. В ходе всего процесса я полностью выкладывался и очень серьезно относился ко всем заданиям, которые просила выполнить фирма, в том числе к нескольким интервью и домашней работе. Гоняли довольно сильно.

Я не думал, что кто-то воспримет меня всерьез, если я проживаю за границей, а баллотируюсь в Эстонии. И еще, я не был очень тесно связан с туризмом. С ним я раньше соприкасался, будучи по другую сторону прилавка - как потребитель и человек, любящий путешествовать самостоятельно и на свое усмотрение. Понятно, что они хотели уверенности.

- Тебе тоже требовалась уверенность в том, что хочешь связать следующий этап своей жизни с Ида-Вирумаа.

- Я очень удивился, когда в начале декабря первый раз приехал сюда. Я бывал в Ида-Вирумаа очень давно, и когда теперь ехал в Йыхви, то увидел, какие тут мосты и дороги - это стало позитивным знаком. Если инфраструктура в порядке, то и остальное подтянется.

- Ты работаешь в Ида-Вирумаа чуть больше полугода, а коллеги говорят, что уже знаешь разные уголки и закоулки Ида-Вирумаа, а также здешних людей лучше, чем многие местные. Как ты так быстро достиг этого?

- Во мне сохранилась детская любознательность, я из нее не вырос. Когда отправился в Ирландию, то и там обошел все места. При каждой возможности ехал куда-нибудь. Просто мне это интересно.

Я не сказал бы, что все видел в Ида-Вирумаа. До этого еще далеко. Я и в Йыхви-то не везде побывал. Приехав сюда, составил план, что за один раз заходить буду в один магазин - не обходил весь торговый центр, а всегда оставлял что-то для открытия на потом.

Что я делаю для изучения региона? Сажусь в машину и еду. Когда вижу какой-то указатель, сворачиваю туда и смотрю, куда ведет дорога.

- Ты вырос в Пярну и долго жил в Таллинне. Теперь твоим домом стал Ида-Вирумаа?

- Я все больше времени стал проводить здесь. Расстояния для меня такие маленькие. Если раньше летел по три с половиной часа, чтобы повидаться с матерью, то теперь еду на машине до Пярну три с половиной часа. Просто теперь могу выбирать, когда и как поехать. Мы очень близки с сестрами и братьями, и вся семья живет в Пярну.

"Пярну известен как летняя столица. Ида-Вирумаа, как регион, настолько больше и разнообразнее, что сюда не обязательно приезжать только летом и только ради пляжей. Если погоды нет, то в этих местах можно найти гораздо больше альтернативных занятий", - подтверждает выросший в Пярну Меэлис Кууск. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

- У Ида-Вирумаа имеется амбициозный план обогнать в туризме твой родной город, хотя в головах людей Эстонии Пярну закрепился как пункт назначения номер один в смысле отдыха.

- Самое важное - вызвать интерес. Ида-Вирумаа для очень многих эстонцев оставался неизведанным краем. Все эти мифы и страхи - многие застряли в 1990-х годах.

Важно создать позитивный имидж и показать, что тут классно. Экономическая ситуация в настоящий момент этому способствует и очень многие отважились в последнее время приехать в этот регион. Люди очень удивляются тому, что видят здесь.

Я приехал в Ида-Вирумаа, не имея никаких предубеждений. Живя за границей, я научился уютно чувствовать себя и в неуютной обстановке. Например, для меня стало неожиданностью, что тут можно обойтись и без русского языка. Я раньше хорошо говорил на русском - соседский мальчишка был русским, - но во время жизни в Ирландии позабыл его. Думал, что тут смогу начать общаться на русском языке, но такое бывает очень редко. Эстонцам не нужно бояться, что тут не справиться на эстонском языке. Люди стараются и уровень знания языка намного улучшился.

- А что, на твой взгляд, является козырем Ида-Вирумаа, который помог бы ему стать пунктом назначения номер два после Таллинна и перед Пярну?

- Пярну известен как летняя столица. Природой созданы все предпосылки для этого, и так сложилось за долгие годы. Однако Ида-Вирумаа, как регион, настолько больше и разнообразнее, что сюда не обязательно приезжать только летом и только ради пляжей. Если погоды нет, то в этих местах можно найти гораздо больше альтернативных занятий.

Пярну держится за одну надежную нишу - спа и песчаный пляж. Тут тоже есть спа и песчаные пляжи, плюс много другого: музеи, горы, глинт, леса, болота... По-моему, тут самая разнообразная в Эстонии природа и она сконцентрирована - расстояния небольшие. Ида-Вирумаа будто край открытий.

В шахте-музее на выставке "Советское время в доме шахтера и в конторе шахты" Меэлис Кууск попытался почувствовать, каково это, сидеть в директорском кресле. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

- Куда ты сам возвращаешься снова и снова?

- Наверное, больше всего ездил открывать район Нарвы - часто начинаю где-то и заканчиваю опять же в Нарве. Например, раз начал с Валасте, потом прогулялся уже по Орускому парку в Тойла, затем заехал в Нарва-Йыэсуу и закончил в Нарве, которая в состоянии удивлять вновь и вновь.

Мне нравятся вещи советских времен, это мой пунктик. Мне очень нравится сталинская архитектура, я езжу полюбоваться Сомпаским Домом культуры, Силламяэским и Кохтла-Ярвеским центрами культуры. В других местах так много щелчков советского не получишь.

Что я ищу в Нарве и еще не нашел, так это настоящей пирожковой советских времен. Почему-то нет также настоящих пельменных или шашлычных. Когда я еду с Запада, то хотел бы получить именно это.

Второе место, где часто оказываюсь, это Васкнарва и Причудье.

- Знаковые слова нынешнего лета в Ида-Вирумаа - гостевые толоки. Уездные турдеятели привлекли фанатов своих родных мест, чтобы они приглашали к себе в гости. Вдобавок к радости встречи это должно было оживить местную экономику.

- Это было довольно безумное начинание. Когда мы в туристическом кластере решили, что проведем такую кампанию выхода из кризиса, то не очень хорошо представляли себе, сколько это потребует труда и хлопот. Это просто - сказать, что пригласим в гости друзей, и совсем другое дело, как технически сделать это.

Идея состояла в привлечении как можно большего числа людей, чтобы они усилили наш посыл и, в свою очередь, пригласили гостей. Это было похоже на сетевой маркетинг. Думаю, что все получилось только благодаря тому, то местные медиа и люди откликнулись. Я считаю, что сильное чувство патриотизма родного края - это особенность здешнего региона. В каком-нибудь другом месте людям было бы до фени.

Козырем этой кампании стало и то, что мы сделали ее двуязычной. О местной особенности забывать нельзя.

- Ты сам тоже приглашал гостей в Ида-Вирумаа?

- Разумеется, я и сам участвовал в кампании. Пригласил в гости брата с семьей. Потом еще отдельно взял племянников к себе, а брат с женой самостоятельно тут поездили. Они остановились в кемпингах тойлаского спа и удивлялись теплому приему. Им вручили карту приключенческой страны туристического кластера и рассказали о возможностях, предлагаемых в окрестностях. Они побывали в Оруском парке, в Силламяэ и Нарве.

Обычно семья брата летом ездит на Сааремаа или Хийумаа. После поездки сюда брат так интересно сказал, что ощущал, как деньги в кармане задерживались дольше, и он за те же деньги получил больше ценностей и впечатлений. В других туристических ловушках чувствуешь, как деньги вытягивают у тебя из рук.

Потом мы и вместе сделали круг, я показал ему дома культуры, район Васкнарвы, кауксиский пляж. Слышал, как брат сказал жене: "В этом году мы билеты на паром покупать не будем!". Они решили снова приехать на неделю отдохнуть в Ида-Вирумаа. Они поверить не могли, что здесь так много песчаных пляжей, где можно при желании отдохнуть и обособленно.

- Твоя супруга живет на Филиппинах и в Эстонии ни разу не была. Если она приедет, то что бы ты хотел ей показать?

- Она везде хочет побывать. Когда я куда-то езжу, то отправляю ей фото. Она о каждом месте спрашивает: "Слушай, ты меня тоже свозишь туда?". Зелени и леса на Филиппинах нет, и когда я отправил ей снимок, как я на берегу Чудского озера ем ягоды в лесу, она очень удивилась: "Неужели ты можешь их взять и на самом деле съесть?". На Филиппинах ничего не висит просто так, кокосовые орехи тоже срывают с дерева, если можно.

Она очень хочет увидеть снег. Когда сидишь в 30-градусной жаре и видишь на фото снег, то, естественно, хочешь его. И в баню она хочет попробовать сходить. Когда я показывал жене банный ритуал в Ламмасмяэ, где можно было намазаться торфом и прыгнуть в реку, то она не уставала удивляться.

- Ирландия, где вы познакомились, принимает в разы больше туристов, чем Эстония.

- Ирландцам, конечно, проще в том смысле, что у них очень тесные связи с Америкой и остальным миром. Говорят, что по всему миру ирландцев проживает в десять раз больше, чем на их родине. Американцы тоже ищут свои корни. Все хотят быть итальянско-ирландской помесью, и это дает хороший повод для поездки в Ирландию.

Ирландцы продают туристам свое гостеприимство, зелень и нетронутую природу.

- Зелень и нетронутая природа у нас тоже есть. А как обстоят дела с гостеприимством?