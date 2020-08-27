Чт, 27.08.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ По банковской карточке сняли деньги без ведома ее владельца
24 августа 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

24 августа Нарвское отделение полиции начало уголовное производство по факту того, что в период с марта до августа банковской карточкой 64-летнего мужчины пользовались без разрешения ее владеьца, чем причинили ему ущерб почти в 2060 евро.

Мужчина ударил сожительницу 

24 августа полиция получила вызов в квартиру дома по улице Линда в Нарве, где 43-летний мужчина ударил свою сожительницу. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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