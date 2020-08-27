СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ По банковской карточке сняли деньги без ведома ее владельца
24 августа Нарвское отделение полиции начало уголовное производство по факту того, что в период с марта до августа банковской карточкой 64-летнего мужчины пользовались без разрешения ее владеьца, чем причинили ему ущерб почти в 2060 евро.
Мужчина ударил сожительницу
24 августа полиция получила вызов в квартиру дома по улице Линда в Нарве, где 43-летний мужчина ударил свою сожительницу. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.