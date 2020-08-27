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РЕПОРТАЖ ⟩ Причудье в выходные пригласило в гастрономическое путешествие
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Алар Плоом трудится в лесу, а Эва Линда Роост - работник культуры в Раквереском волостном управлении, но раз в год они делятся своими кулинарными творениями с почитателями вкусов Причудья. В этот раз они делали это на благо нуждающихся в спасении животных.
В доме отдыха Леммаку на берегу реки Раннапунгерья еду посетителям подают не каждый день - постояльцы готовят себе сами на оборудованной для них кухне. На нынешнем фестивале причудской кухни там распахнул двери ресторан "Hea Tegija", который пожертвует прибыль Эстонскому обществу защиты животных.