Алар Плоом трудится в лесу, а Эва Линда Роост - работник культуры в Раквереском волостном управлении, но раз в год они делятся своими кулинарными творениями с почитателями вкусов Причудья. В этот раз они делали это на благо нуждающихся в спасении животных.