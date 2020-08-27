ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему созывается уездная комиссия по COVID?

- В среду утром у нас прошло совещание руководителей Департамента здоровья, полиции и Идаского спасательного центра. Так как коронавирус довольно сильно ударил по Ида-Вирумаа, мы решили созвать Идаскую региональную комиссию по COVID. В нее вовлечены Министерство образования и науки, руководители трех вирумааских больниц, "Karell Kiirabi" и руководители всех восьми местных самоуправлений Ида-Вирумаа. Первое совещание состоится в четверг во второй половине дня, на нем обсудят проблемы и поделятся информацией.