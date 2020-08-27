Чт, 27.08.2020
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему созывается уездная комиссия по COVID?

Айлар Хольцманн.

ФОТО: Идаский спасательный центр

В четверг, 27 августа, во второй половине дня в связи с обширным распространением коронавирусной инфекции в Ида-Вирумаа соберется комиссия, состоящая из представителей разных ведомств и учреждений.

Руководитель Идаского спасательного центра АЙЛАР ХОЛЬЦМАНН:

- В среду утром у нас прошло совещание руководителей Департамента здоровья, полиции и Идаского спасательного центра. Так как коронавирус довольно сильно ударил по Ида-Вирумаа, мы решили созвать Идаскую региональную комиссию по COVID. В нее вовлечены Министерство образования и науки, руководители трех вирумааских больниц, "Karell Kiirabi" и руководители всех восьми местных самоуправлений Ида-Вирумаа. Первое совещание состоится в четверг во второй половине дня, на нем обсудят проблемы и поделятся информацией.

Мы хотим сложить общую картину, чтобы сообщить жителям Вирумаа, в какой ситуации мы сейчас находимся.

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