ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему созывается уездная комиссия по COVID?

В четверг, 27 августа, во второй половине дня в связи с обширным распространением коронавирусной инфекции в Ида-Вирумаа соберется комиссия, состоящая из представителей разных ведомств и учреждений.
Руководитель Идаского спасательного центра АЙЛАР ХОЛЬЦМАНН:
- В среду утром у нас прошло совещание руководителей Департамента здоровья, полиции и Идаского спасательного центра. Так как коронавирус довольно сильно ударил по Ида-Вирумаа, мы решили созвать Идаскую региональную комиссию по COVID. В нее вовлечены Министерство образования и науки, руководители трех вирумааских больниц, "Karell Kiirabi" и руководители всех восьми местных самоуправлений Ида-Вирумаа. Первое совещание состоится в четверг во второй половине дня, на нем обсудят проблемы и поделятся информацией.
Мы хотим сложить общую картину, чтобы сообщить жителям Вирумаа, в какой ситуации мы сейчас находимся.