ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Зеркало для руководителей самоуправлений

Результаты сложного и масштабного исследования можно, конечно, толковать в определенных границах под разными углами, как и порассуждать о том, было ли количество опрошенных в каждом самоуправлении достаточно репрезентативным, чтобы дать очень достоверную картинку существующего положения. Однако в смысле общих тенденций это зеркало не врет, нет также сомнения, что недовольство здешних людей местным правлением значительно больше, чем в других самоуправлениях Эстонии.

Почему так - это должно стать для местных правителей серьезной мыслительной задачей, из которой следует также сделать выводы. Цепляние за власть любой ценой, принудительная политизация работников самоуправлений, самовосхваление в муниципальных СМИ за общественные деньги, бесконечные скандалы, коррупция и в то же время оставление на заднем плане вопросов, касающихся развития местной жизни стали, очевидно, в некоторых самоуправлениях частью причин такого недовольства.