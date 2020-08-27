ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Зеркало для руководителей самоуправлений

Проведенное Министерством финансов исследование степени удовлетворения жителей местных самоуправлений явно показывает, что подавляющее большинство людей Ида-Вирумаа недовольны руководством здешними городами и волостями.
Результаты сложного и масштабного исследования можно, конечно, толковать в определенных границах под разными углами, как и порассуждать о том, было ли количество опрошенных в каждом самоуправлении достаточно репрезентативным, чтобы дать очень достоверную картинку существующего положения. Однако в смысле общих тенденций это зеркало не врет, нет также сомнения, что недовольство здешних людей местным правлением значительно больше, чем в других самоуправлениях Эстонии.
Почему так - это должно стать для местных правителей серьезной мыслительной задачей, из которой следует также сделать выводы. Цепляние за власть любой ценой, принудительная политизация работников самоуправлений, самовосхваление в муниципальных СМИ за общественные деньги, бесконечные скандалы, коррупция и в то же время оставление на заднем плане вопросов, касающихся развития местной жизни стали, очевидно, в некоторых самоуправлениях частью причин такого недовольства.
Однако из исследования вырисовывается также один большой вопрос и к самим жителям Ида-Вирумаа: почему же тогда вы выбираете во власть тех людей, которыми недовольны, или же позволяете случиться такому, вообще не ходя на выборы? Никто другой кроме самих местных жителей не сможет произвести изменения в местном правлении.