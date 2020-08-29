Меэлис Паавел: Изменения являются неотъемлемой частью трудовой жизни

Вообще-то, мы были готовы и к более быстрому росту, но предотвратить его помогла компенсация зарплаты, смягчившая последствия резкого спада экономики и уменьшившая шок на рынке труда. Если при поддержке компенсации зарплаты большинство предпринимателей смогут продолжить свою деятельность, то эта мера полностью себя оправдает.

Летом ситуация на рынке труда стабилизовалась, однако осенью вновь ожидается рост зарегистрированной безработицы. Насколько большими окажутся ее цифры, пока прогнозировать трудно. На рынке труда сейчас много неопределенности. Какие-то сектора восстанавливаются очень быстро, но есть и такие, кого кризис до сих пор не коснулся, однако трудные времена ждут их еще впереди.

В августе и сентябре закончатся сопутствующие компенсации зарплаты ограничения сокращений, что наверняка приведет к росту безработицы. В то же время завершится туристический сезон, дающий сейчас работу многим. Обычно безработица начинает расти осенью; очевидно, мы увидим такое и нынче, но в большем объеме, чем раньше.

Каким будет рост: увеличится число безработных до 70000-75000 или же настолько, как мы прогнозировали в своих самых черных сценариях, то есть до 100000 зарегистрированных безработных? Мы надеемся на лучшее, однако готовимся к худшему.

Осмелюсь сказать, что в смысле как финансовых возможностей, так и людских ресурсов мы готовы к следующим возможным неожиданностям. Касса по безработице готова как к выплате компенсаций и консультированию потерявших работу людей, так и предоставлению возможностей дополнительного обучения и переобучения. Это и есть наша работа - быстро реагировать в кризисных ситуациях и содействовать тому, чтобы человек нашел подходящую и достойную работу.

Важность обеспечения своего будущего понимают, очевидно, все люди, независимо от того, что они делают в настоящее время - учатся, работают или ищут работу. Людей, трудовые отношения у которых закончились или рабочее место которых оказалось под угрозой, приглашают в кассу по безработице для изучения рабочих вакансий, возможностей учебы или вариантов начала собственного дела.

Обычно безработица начинает расти осенью; очевидно, мы увидим такое и нынче, но в большем объеме, чем раньше.

Я верю, что каждый человек найдет новую возможность - у кого-то это потребует меньше времени, у кого-то больше. Для получения профессионального совета проще всего обратиться к консультанту кассы по безработице, который непосредственно соприкасается с происходящим на рынке труда и знает прогнозы о профессиях будущего, а также информирован о происходящих изменениях.

Касса по безработице не только консультирует частных лиц, но и предлагает работодателям учебное пособие для найма новых работников, обучения работников в изменяющихся условиях и улучшения знания эстонского языка.

Настроенный на поддержку и уважающий хорошего работника работодатель может при возможности организовать работу так, чтобы работник мог участвовать также в уровневом обучении, получать при необходимости профессиональное образование, прикладное высшее образование и высшее образование по учебным программам бакалавриата - здесь касса по безработице тоже может помочь работнику консультацией или пособиями.

В заключение хочу сказать, что во время кризиса на рынке труда происходили не только сокращения и расторжения трудовых отношений - многие работодатели в этот период нанимали новых работников. Более 22000 человек устроились на работу с начала чрезвычайного положения и до сегодняшнего дня. Через кассу по безработице и сейчас предлагаются около 10000 рабочих мест и количество вакансий на рынке труда всей Эстонии наверняка еще больше.

Происходящее на рынке труда показывает уже в течение какого-то времени, что к изменениям должны быть готовы как работники, так и работодатели. Потребность в работниках разных профессий и с разными навыками постоянно меняется. Возникают новые рабочие места, требующие других умений, нежели были получены раньше. Важно быть готовыми к самосовершенствованию или к изучению чего-то совершенно нового.