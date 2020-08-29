СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил сына
26 августа полицию вызвали в квартиру на улице Раху в Нарве, где 43-летний мужчина ударил собственного сына. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Напал с топором на юношу
26 августа полицию вызвали на Ахтмеское шоссе в Кохтла-Ярве, где 64-летний мужчина попытался ударить топором 18-летнего юношу. Полиция задержала пенсионера в качестве подозреваемого.
В Таммику украли шины для трактора
26 августа Йыхвиское отделение полиции возбудило уголовное производство по факту кражи шин для трактора в поселке Таммику. Ущерб от кражи составил около 4200 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Угрозы убийством в Нарве
26 августа Нарвское отделение полиции возбудило уголовное производство в связи с тем, что на улице Раквере в Нарве 22-летний мужчина угрожал убийством 54-летнему мужчине. Обстоятельства инцидента выясняются.
В тот же день полицию вызвали в квартиру по улице Йоала в Нарве, где 50-летний мужчина пригрозил убийством своей бывшей супруге. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.