СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил сына

Напал с топором на юношу

26 августа полицию вызвали на Ахтмеское шоссе в Кохтла-Ярве, где 64-летний мужчина попытался ударить топором 18-летнего юношу. Полиция задержала пенсионера в качестве подозреваемого.

В Таммику украли шины для трактора

26 августа Йыхвиское отделение полиции возбудило уголовное производство по факту кражи шин для трактора в поселке Таммику. Ущерб от кражи составил около 4200 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Угрозы убийством в Нарве

26 августа Нарвское отделение полиции возбудило уголовное производство в связи с тем, что на улице Раквере в Нарве 22-летний мужчина угрожал убийством 54-летнему мужчине. Обстоятельства инцидента выясняются.

В тот же день полицию вызвали в квартиру по улице Йоала в Нарве, где 50-летний мужчина пригрозил убийством своей бывшей супруге. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

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