ОПРОС ⟩ Какие ограничения в связи с коронавирусом оправданны?

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Евгения МАЧНЕВА: - Ограничение работы увеселительных заведений - столько сразу людей там заразилось. Еще важно, чтобы наши жители по заграницам не ездили. Сидели бы дома - в Эстонии своих достопримечательностей больше, чем надо.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Анна ТАРАСОВСКАЯ: - Держать дистанцию в первую очередь, теперь в магазине всегда беру тележку - по-другому дистанцироваться не получается, мало кто соблюдает правило. Ограничения перемещения - если такие вспышки происходят, лучше закрыть границу - известно ведь, что очаги заражения возникли из-за привезенной инфекции. К сожалению, зараженные не всегда соблюдают правила, ведут себя как здоровые люди. Как-то надо удержать их дома - думаю, только штрафами, так как по-другому люди не реагируют. По организации массовых мероприятий много сделано, стоит придерживаться наработанного, избегать большого скопления людей.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Ханнес ХАЛЛИК: - Трудный вопрос. Думаю, что оправданны ограничения на продажу алкоголя и проведение массовых мероприятий, в частности неполная заполняемость залов.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Рихо ХАРТМАН: - Не знаю, сиди дома и ничего не будет.