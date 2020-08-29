ОПРОС ⟩ Какие ограничения в связи с коронавирусом оправданны?

Премьер-министр Юри Ратас на пресс-конференции в четверг сказал, что Йыхви и Кохтла-Ярве сейчас самый сложный регион в Эстонии с точки зрения распространения коронавируса, но Департамент здоровья пока справляется с ситуацией.
Евгения МАЧНЕВА:
- Ограничение работы увеселительных заведений - столько сразу людей там заразилось. Еще важно, чтобы наши жители по заграницам не ездили. Сидели бы дома - в Эстонии своих достопримечательностей больше, чем надо.
Анна ТАРАСОВСКАЯ:
- Держать дистанцию в первую очередь, теперь в магазине всегда беру тележку - по-другому дистанцироваться не получается, мало кто соблюдает правило. Ограничения перемещения - если такие вспышки происходят, лучше закрыть границу - известно ведь, что очаги заражения возникли из-за привезенной инфекции. К сожалению, зараженные не всегда соблюдают правила, ведут себя как здоровые люди. Как-то надо удержать их дома - думаю, только штрафами, так как по-другому люди не реагируют. По организации массовых мероприятий много сделано, стоит придерживаться наработанного, избегать большого скопления людей.
Ханнес ХАЛЛИК:
- Трудный вопрос. Думаю, что оправданны ограничения на продажу алкоголя и проведение массовых мероприятий, в частности неполная заполняемость залов.
Рихо ХАРТМАН:
- Не знаю, сиди дома и ничего не будет.
Виктор ЛИТВИНКОВ:
- Карантин после возвращения из-за границы - известно ведь, что люди приехали и позаражали других. У нас исторический клуб, мы приняли решение пока теплая погода не проводить тренировки в помещениях, только на улице - ребята из разных городов приезжают, скоро начнется учебный год... Что касается продажи алкоголя - лично мое мнение - смысла в ограничениях не вижу, независимо от коронавируса в известных всем местах из-под прилавка и так алкоголь продают.