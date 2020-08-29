33-летняя Марилийз Одер приехала летом с Сааремаа руководить Кохтла-Ныммеской школой, будучи чужой, надеющейся стать тут своей. Маленькие сельские школы - это ее страсть, разгоревшаяся за девять лет работы на разных должностях в Сальмеской основной школе. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Я не знаю даты рождения всех ида-вируских школьных руководителей, но предполагаю, что ты - самая молодая среди них. Является ли молодость достоинством на должности школьного руководителя?  

- Я считаю, что да. Ощущаю, что в своем возрасте понимаю все представленные в школе стороны. Может быть, молодежь осмелится чаще приходить и выражать свое мнение, да и я лучше понимаю молодежь. С другой стороны, я понимаю также учителей, ведь они по возрасту тоже не так уж далеки от меня. Я прекрасно расположилась посередине.  