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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Марилийз Одер внесет задор в Кохтла-Ныммескую школу
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33-летняя Марилийз Одер приехала летом с Сааремаа руководить Кохтла-Ныммеской школой, будучи чужой, надеющейся стать тут своей. Маленькие сельские школы - это ее страсть, разгоревшаяся за девять лет работы на разных должностях в Сальмеской основной школе.
- Я не знаю даты рождения всех ида-вируских школьных руководителей, но предполагаю, что ты - самая молодая среди них. Является ли молодость достоинством на должности школьного руководителя?