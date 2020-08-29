ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Марье Муузикус

Работа местных сотрудников Департамента здоровья сейчас действительно сравнима с работой следователей: они по цепочкам человеческих контактов неустанно отслеживают, с кем заразившиеся коронавирусом люди могли близко контактировать в минувшие дни и недели, так как близкие контакты могли сопровождаться угрозой заражения. После установления личности этих людей даются указания и разъяснения, как вести себя в такой ситуации.

Это огромная работа, если учесть, что в Ида-Вирумаа за последние пару недель коронавирус выявлен более чем у 80 человек, а число близко контактировавших с ними уже превышает 600 человек. Вдобавок нужно анализировать ситуацию, давать указания местным самоуправлениям, консультировать предприятия, учреждения и организаторов массовых мероприятий. Все это во имя того, чтобы максимально предотвратить распространение коварного вируса и возникновение новых очагов. Это достойно большого уважения!