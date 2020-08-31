В Кохтла-Ярве на неделю закрыли детсад, Дом спорта и бассейн

В расположенном в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве детсаду "Rukkilill" заболел один работник, который вместе со своими близко контактировавшими с ним людьми находится дома и останется под наблюдением Департамента здоровья на две недели.

Из-за заражения двух работников на наделю закрыты также Кохтла-Ярвеский дом спорта и бассейн. По решению Департамента здоровья и Кохтла-Ярвеского горуправления, заболевшие и близко контактировавшие с ними люди останутся дома на две недели, а остальные работники - на неделю.

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по культуре и спорту Кристийне Агу сказала, что находящиеся по Ярвекюла теэ, 44 Дом спорта и бассейн закрыли в пятницу и, вероятно, в пятницу на этой неделе смогут открыть снова. Из-за коронавируса на этой неделе отменены тренировки по играм с мячом, дзюдо, боксу, штанге и плаванию.

Агу отметила, что другие здания городского спортцентра, в том числе расположенный в старом городе в Ярвеской части города ледовый холл и Ахтмеский спортхолл открыты для посетителей.

В Ида-Вирумаа коронавирусом за последние недели заболели более 90 человек, в кругу близко контактировавших с ними людей под наблюдением находятся более 700 человек.

Департамент здоровья наблюдает в Ида-Вирумаа за 4 очагами; из них с очагом шахты "Estonia" связаны 54 человека, с очагом "Jõhvi Keldеr" - 15, с очагом шахты "Ojamaa" - 8 и с так называемым очагом "Соединенного королевства" (вирус прибыл с приехавшими из этой страны людьми) - 6 человек.