Вт, 1.09.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напала на полицейских
28-29 августа 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

28 августа в Алутагузеской волости 35-летняя женщина нанесла удары чиновникам полиции, находившимся при исполнении. Полицейские продолжили нести службу, женщину вызвали в отделение для дальнейших процедур.

В Нарве на улице избили мужчину

28 августа в полицию сообщили, что на улице Ору в Нарве 31-летний мужчина бьет 39-летнего мужчину и угрожает ему. Полиция задержала 31-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

В Тойла обокрали фирму

29 августа поступило сообщение, что в поселке Тойла у предприятия украли примерно 1080 евро наличными.

С машины сняли фары

29 августа в полицию сообщили, что с автомобиля, припаркованного на улице Тамме в Йыхвиской волости, сняли две дополнительные фары. Предварительная оценка ущерба - 478 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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