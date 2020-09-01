СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напала на полицейских
28 августа в Алутагузеской волости 35-летняя женщина нанесла удары чиновникам полиции, находившимся при исполнении. Полицейские продолжили нести службу, женщину вызвали в отделение для дальнейших процедур.
В Нарве на улице избили мужчину
28 августа в полицию сообщили, что на улице Ору в Нарве 31-летний мужчина бьет 39-летнего мужчину и угрожает ему. Полиция задержала 31-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
В Тойла обокрали фирму
29 августа поступило сообщение, что в поселке Тойла у предприятия украли примерно 1080 евро наличными.
С машины сняли фары
29 августа в полицию сообщили, что с автомобиля, припаркованного на улице Тамме в Йыхвиской волости, сняли две дополнительные фары. Предварительная оценка ущерба - 478 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.