СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напала на полицейских

В Нарве на улице избили мужчину

28 августа в полицию сообщили, что на улице Ору в Нарве 31-летний мужчина бьет 39-летнего мужчину и угрожает ему. Полиция задержала 31-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

В Тойла обокрали фирму

29 августа поступило сообщение, что в поселке Тойла у предприятия украли примерно 1080 евро наличными.

С машины сняли фары

29 августа в полицию сообщили, что с автомобиля, припаркованного на улице Тамме в Йыхвиской волости, сняли две дополнительные фары. Предварительная оценка ущерба - 478 евро.

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