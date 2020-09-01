ОДИН ВОПРОС ⟩ Вы поддерживаете вотум недоверия руководителям Йыхвиской волости?

На прошлой неделе были поданы заявления о выражении недоверия председателю Йыхвиского волостного собрания и членам волостного управления. Если вотумы недоверия пройдут, возглавляемая Николаем Осипенко сила, долго находившаяся у власти в Йыхви, снова вернется во власть. Коалиция считает одним из ключевых голос Аллана Мянда, который до сих пор позиционировал себя в качестве представителя оппозиции.
Депутат волостного собрания АЛЛАН МЯНД:
- Откуда взялось мнение, что все зависит от моего голоса? Я свою подпись нигде не ставил. Для меня границы ясны. Вопрос в том, пройдут ли вообще эти вотумы недоверия. Но мой голос здесь точно не решающий, так что возлагать на меня такую большую ответственность не стоит.