ОДИН ВОПРОС ⟩ Вы поддерживаете вотум недоверия руководителям Йыхвиской волости?

- Откуда взялось мнение, что все зависит от моего голоса? Я свою подпись нигде не ставил. Для меня границы ясны. Вопрос в том, пройдут ли вообще эти вотумы недоверия. Но мой голос здесь точно не решающий, так что возлагать на меня такую большую ответственность не стоит.