Вт, 1.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОДИН ВОПРОС ⟩ Вы поддерживаете вотум недоверия руководителям Йыхвиской волости?

Аллан Мянд.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На прошлой неделе были поданы заявления о выражении недоверия председателю Йыхвиского волостного собрания и членам волостного управления. Если вотумы недоверия пройдут, возглавляемая Николаем Осипенко сила, долго находившаяся у власти в Йыхви, снова вернется во власть. Коалиция считает одним из ключевых голос Аллана Мянда, который до сих пор позиционировал себя в качестве представителя оппозиции.

Депутат волостного собрания АЛЛАН МЯНД:

- Откуда взялось мнение, что все зависит от моего голоса? Я свою подпись нигде не ставил. Для меня границы ясны. Вопрос в том, пройдут ли вообще эти вотумы недоверия. Но мой голос здесь точно не решающий, так что возлагать на меня такую большую ответственность не стоит.

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