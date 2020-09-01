Ср, 2.09.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

В Кохтла-Ярвеской гимназии новый учебный год начнут наполовину меньше учащихся

Хендрик Агур.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В начавшей деятельность год тому назад Кохтла-Ярвеской госгимназии новый учебный год начнут 165 учащихся, что наполовину меньше, чем было в прошлом году.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Директор школы Хендрик Агур сказал, что за год из школы ушли около ста учеников, а в десятый класс нынче приняли на 60 учеников меньше, чем в прошлом году. "Ушли те, кто не справлялся с учебной работой в соответствии с нашими критериями", - сказал он, отметив, что еще прошлым летом во время процесса приема видел, что примерно сто учеников не дотягивают до уровня гимназии, но их все же приняли, чтобы дать возможность реализоваться.   

В этом году отбор при приеме был строже, поэтому в десятый класс гимназии прошли на 60 учеников меньше, чем год назад. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back