В Кохтла-Ярвеской гимназии новый учебный год начнут наполовину меньше учащихся

Директор школы Хендрик Агур сказал, что за год из школы ушли около ста учеников, а в десятый класс нынче приняли на 60 учеников меньше, чем в прошлом году. "Ушли те, кто не справлялся с учебной работой в соответствии с нашими критериями", - сказал он, отметив, что еще прошлым летом во время процесса приема видел, что примерно сто учеников не дотягивают до уровня гимназии, но их все же приняли, чтобы дать возможность реализоваться.