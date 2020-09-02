ВИДЕО ⟩ Кадри Симсон рассказала кохтла-ярвеским гимназистам о том, что вызывало у нее тошноту 30 лет назад

Симсон вместе с министром госуправления Яаком Аабом отвечала перед гимназией на вопросы учащихся. На вопрос о том, что означает переход на зеленую экономику для промышленности и экономики Ида-Вирумаа, комиссар по энергетике ответила, что в 2050 году здешняя промышленность будет такой, которая не загрязняет. "Это не значит, будто промышленность вообще исчезнет из Европы и Ида-Вирумаа. Однако это означает другие рабочие места", - отметила она.

Оглядываясь на 30 лет назад, то есть на 1990 год, когда сама Симсон была ученицей основной школы, она вспомнила о чадящих автобусах и окнах, которые не держат тепло. "Когда я ездила в деревню к бабушке, то уже на подходе к автостанции междугородных линий меня начинало тошнить, так как автобусы страшно чадили. Помню, как зимой мои окна покрывались ледяными узорами, так как не удерживали тепло. За 30 лет так много изменилось. Все мы должны предполагать, что за следующие 30 лет изменится еще больше", - сказала она.

Яак Ааб добавил, что в сланцевом секторе тоже ищут новые решения. "Я не осмелюсь сказать, что использование сланца в 2050 году навеки закончится. Но наверняка к тому времени нам не нужно будет в сланцевом секторе так много рабочих мест, как сейчас, - сказал он, отметив, что с помощью госпрограмм в ида-вируских промышленных парках создано 1000 рабочих мест. - Однако могло бы быть больше".

Когда Кохтла-Ярвеская госгимназия открылась в прошлом году, в ней было 324 ученика. Ко второму учебному году гимназистов осталось наполовину меньше - 167.

Директор школы Хендрик Агур отметил в речи на торжественном акте, что большая часть учащихся ушли из-за неуспеваемости и маленькой мотивации, или же потому, что им не подходила эта школа и ее культура. "Но вы, кто пришел сюда в гимназию и продолжает учебу, - обратился он к учащимся, - являетесь теми, на кого возлагаются надежды в деле превращения Кохтла-Ярвеской гимназии в настоящую жемчужину Ида-Вирумаа".