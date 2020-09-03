Малолетнего грабителя наказали условно

Дмитрий предстал перед судом по обвинению в том, что вечером 17 марта этого года он вместе с приятелем вошел в нарвский магазин "Grossi" и сложил в рюкзак продукты, сласти и алкоголь на общую сумму около 40 евро.
За действиями юных злоумышленников наблюдала по компьютеру в своем кабинете при посредничестве видеокамеры заведующая магазином, заподозрившая, что мальчишки могут совершать кражу. Заведующая подошла к кассам и, увидев, что подростки прошли через кассу, не заплатив за товар, попыталась задержать Дмитрия. В ответ подросток достал из кармана куртки газовый баллончик и прыснул газом в лицо заведующей, у которой от этого началась резь и боль в глазах. Когда мальчишки выбежали из магазина, отважная заведующая бросилась за злоумышленниками и перед магазином Дмитрий еще раз прыснул ей газом в лицо, а его несовершеннолетний приятель принял угрожающую боевую позу, после чего работники магазина отказались от преследования преступников. Этот эпизод классифицировали как ограбление с применением газового оружия.