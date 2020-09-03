СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве подожгли автомобиль

Склонный к насилию сын напал на отца

31 августа полиция получила вызов в квартиру дома по Таллиннскому шоссе в Нарве, где 33-летний мужчина ударил своего отца и угрожал своему родственнику. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Угнанный мопед бросили на улице

31 августа начали уголовное производство по факту того, что в Нарве угнали припаркованный по улице Раквере мопед, который позднее был обнаружен на улице Креэнхольми. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Устроил аварию на угнанной машине

1 сентября полиции сообщили, что с парковки по улице Ю. Гагарина в Силламяэ 30-летний мужчина похитил легковой автомобиль. На этой же улице мужчина устроил аварию на угнанной машине. Полиция задержала 30-летнего угонщика в качестве подозреваемого.

Попался на магазинной краже

1 сентября полицию вызвали в магазин по улице Фама в Нарве, где 39-летний мужчина попытался украсть наушники. Охранники магазина задержали мужчину и передали его полиции.

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