СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве подожгли автомобиль
1 сентября в полицию сообщили, что на Вана-Йоала теэ в Нарве подожжен микроавтобус "Volkswagen Transporter". Предварительно ущерб оценен в 8000 евро.
Склонный к насилию сын напал на отца
31 августа полиция получила вызов в квартиру дома по Таллиннскому шоссе в Нарве, где 33-летний мужчина ударил своего отца и угрожал своему родственнику. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Угнанный мопед бросили на улице
31 августа начали уголовное производство по факту того, что в Нарве угнали припаркованный по улице Раквере мопед, который позднее был обнаружен на улице Креэнхольми. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
Устроил аварию на угнанной машине
1 сентября полиции сообщили, что с парковки по улице Ю. Гагарина в Силламяэ 30-летний мужчина похитил легковой автомобиль. На этой же улице мужчина устроил аварию на угнанной машине. Полиция задержала 30-летнего угонщика в качестве подозреваемого.
Попался на магазинной краже
1 сентября полицию вызвали в магазин по улице Фама в Нарве, где 39-летний мужчина попытался украсть наушники. Охранники магазина задержали мужчину и передали его полиции.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.