Чт, 3.09.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве подожгли автомобиль
31 августа - 1 сентября 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

1 сентября в полицию сообщили, что на Вана-Йоала теэ в Нарве подожжен микроавтобус "Volkswagen Transporter". Предварительно ущерб оценен в 8000 евро.

Склонный к насилию сын напал на отца 

31 августа полиция получила вызов в квартиру дома по Таллиннскому шоссе в Нарве, где 33-летний мужчина ударил своего отца и угрожал своему родственнику. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

Угнанный мопед бросили на улице 

31 августа начали уголовное производство по факту того, что в Нарве угнали припаркованный по улице Раквере мопед, который позднее был обнаружен на улице Креэнхольми. Более точные обстоятельства случившегося выясняются. 

Устроил аварию на угнанной машине

1 сентября полиции сообщили, что с парковки по улице Ю. Гагарина в Силламяэ 30-летний мужчина похитил легковой автомобиль. На этой же улице мужчина устроил аварию на угнанной машине. Полиция задержала 30-летнего угонщика в качестве подозреваемого.

Попался на магазинной краже

1 сентября полицию вызвали в магазин по улице Фама в Нарве, где 39-летний мужчина попытался украсть наушники. Охранники магазина задержали мужчину и передали его полиции.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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