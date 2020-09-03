ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Начавшийся учебный год - большой знак вопроса

Кто-то в первый раз пошел в школу, а для кого-то это последний год учебы. Но обычным новый учебный год точно ни для кого не будет. Именно из-за того, что в начале учебного года в связи со школой о коронавирусе говорят едва ли не больше, чем о содержании учебной работы. Вернее, больше всего говорят о том, какой способ организации учебной работы в нынешних условиях будет самым разумным с точки зрения безопасности.

Предыдущий учебный год ведь тоже завершился необычно, и тогда многие считали, что наверняка к осени все закончится и школьная работа сама собой встанет на рельсы. Сейчас ситуация отличается тем, что школам не дают сверху инструкции, как организовать учебную работу, чтобы риски были минимальными. Министерство дало лишь общие указания.

Некоторые критикуют руководителей школ за то, что они ждут указаний сверху в связи с риском коронавируса, - мол, школы должны быть готовы решать сами. Но здесь сложно согласиться с критикой, поскольку руководители школ - не эпидемиологи и не эксперты в области медицины, которым известны наиболее эффективные способы не пустить коварный вирус в образовательное учреждение. Тем более, что и эксперты еще многого не знают об этом вирусе.