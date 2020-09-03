МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.09-10.09

КУЛЬТУРА

Четверг, 3 сентября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Чудо петриковки", подготовленной Украинским музеем.

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки графики Альберта Белякова. Выставка открыта до 30 сентября.

Пятница, 4 сентября

* В нарвском арт-клубе "Ro-Ro" в 22.00 выступает группа "Stoner Kings".

Суббота, 5 сентября

* В Эккекюла в Нарве с 11.00 до 15.00 - семейный день. Информация: www.narva.ee.

Воскресенье, 6 сентября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Kaunimad lemmiklaulud su elus", концерт ансамбля "Kaunimate Aastate Vennaskonna". Билеты - 20.90-23.90 евро.

Среда, 9 сентября

* В Йыхвиской городской галерее в 17.00 - открытие выставки работ Навитролла "Kõik on peas kinni". Выставка открыта до 4 октября.

Четверг, 10 сентября

* На сцене для пикника на хуторе Пости в Сака в 19.00 - "Oma laulud", концерт Сийри Сисаск. Билет - 10 евро. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

СПОРТ

Четверг, 3 сентября

* В Варесметса с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга спортивного ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas"; спринт. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На Кохтла-Ярвеском детском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Järve III" (Кохтла-Ярве) - ФК "Phoenix" (Йыхви).

Пятница, 4 сентября

* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 10.00 - молодежный чемпионат Ида-Вирумаа по художественной гимнастике; день первый.

* На Вокаском стадионе в 17.30 стартует 26-й Тойлаский народный бег.

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - Ийзакуская викторина. Приглашаются команды из трех человек. Новые команды должны зарегистрироваться не позднее 3 сентября: merle.pikhoff@alutagusevald.ee или по тел. 339 3593.

Суббота, 5 сентября

* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 10.00 - молодежный чемпионат Ида-Вирумаа по художественной гимнастике; день второй.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into"; русские шашки.

* На силламяэской тропе здоровья в 12.00 - старт Силламяэского 24-часового забега. Информация: www.gurmeejooksud.ee.

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Ajax" (Ласнамяэ).

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - "Tammeka III" (Тарту).

Воскресенье, 6 сентября

* В Мяэтагузеском парке диск-гольфа в 11.00 - чемпионат Алутагузеской волости по диск-гольфу.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: "Phoenix" (Йыхви) - "Tammeka II" (Тарту).

* На поле с искусственным покрытием в Ахтме в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "Tarvas" (Раквере).

* На Ярвеском поле с искусственным покрытием в Кохтла-Ярве в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Järve III" (Кохтла-Ярве) - "Phoenix" (Йыхви).

* На стадионе "Фама" в Нарве в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: "Narva Trans" - ФК "Elva".

Понедельник, 7 сентября

* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.

Вторник, 8 сентября

* В Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской беговой серии. Информация: www.alutagusesport.ee.

Среда, 9 сентября

* В Алутагузеском парке диск-гольфа в Паннъярве в 18.30 - финальный этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.

* На стадионе "Фама" в Нарве в 19.30 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Wolves" (Йыгева).

Четверг, 10 сентября

* На Кохтла-Ярвеском детском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Järve III" (Кохтла-Ярве) - "Tarvas II" (Раквере).

РАЗНОЕ

Суббота, 5 сентября

* На деревенской площади в Люганузе с 10.00 до 16.00 - Люганузеская крестьянская ярмарка.