СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил знакомую женщину
3 сентября в полицию сообщили, что в квартире дома по улице Ранна в Силламяэ 35-летний мужчина ударил знакомую. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Угрожавшего задержали
2 сентября полиция получила вызов в город Кивиыли, где 43-летний мужчина угрожал 35-летнему мужчине. Полиция задержала 43-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
Вор влез в окно
2 сентября в полицию сообщили, что на улице Кеваде в Нарве вор залез через окно в квартиру одного из домов и украл вещи на 940 евро.
Пострадал пьяный водитель мопеда
2 сентября в 12.56 находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летний мужчина выехал на мопеде "Romet Motors GY" на запрещающий знак на перекресток улиц П. Кереса и Креэнхольми в Нарве и столкнулся с грузовиком "Volkswagen LT 40D", за рулем которого находился 49-летний мужчина. Водителя и пассажира мопеда - 32-летнего мужчину - доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Молодой мужчина напал на мужчину постарше
3 сентяря поступило сообщение, что на улице А. Пушкина в Нарве 30-летний мужчина ударил 65-летнего. Полиция задержала 30-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
Наехал задним ходом на пешехода
3 сентября в Нарве между домами №4 и №6 по Энергиа-пыйк 31-летний водитель легкового автомобиля "Volvo V70" наехал, сдавая назад, на 59-летнего мужчину. Водитель автомобиля доставил пешехода в Нарвскую больницу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.