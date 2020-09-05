СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил знакомую женщину

Угрожавшего задержали

2 сентября полиция получила вызов в город Кивиыли, где 43-летний мужчина угрожал 35-летнему мужчине. Полиция задержала 43-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

Вор влез в окно

2 сентября в полицию сообщили, что на улице Кеваде в Нарве вор залез через окно в квартиру одного из домов и украл вещи на 940 евро.

Пострадал пьяный водитель мопеда

2 сентября в 12.56 находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летний мужчина выехал на мопеде "Romet Motors GY" на запрещающий знак на перекресток улиц П. Кереса и Креэнхольми в Нарве и столкнулся с грузовиком "Volkswagen LT 40D", за рулем которого находился 49-летний мужчина. Водителя и пассажира мопеда - 32-летнего мужчину - доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Молодой мужчина напал на мужчину постарше

3 сентяря поступило сообщение, что на улице А. Пушкина в Нарве 30-летний мужчина ударил 65-летнего. Полиция задержала 30-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

Наехал задним ходом на пешехода

3 сентября в Нарве между домами №4 и №6 по Энергиа-пыйк 31-летний водитель легкового автомобиля "Volvo V70" наехал, сдавая назад, на 59-летнего мужчину. Водитель автомобиля доставил пешехода в Нарвскую больницу.

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