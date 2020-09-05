Обворовавшего мать мужчину отдали под суд

В соответствии с обвинением, Александра (53) в 2017 году назначили опекуном своей матери при условии, что он будет разделять имущество свое и своей матери, а также не станет использовать его в личных целях. Однако следствие установило, что в течение двух лет мужчина пользовался деньгами матери, делая переводы с ее счета на свой. Он платил также карточкой матери за свои покупки в магазине в общем на сумму 18000 евро.