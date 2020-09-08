Янек Пахка: Мы хотим иметь право решать

Я убежден, что настало время дать людям больше прав для участия в принятии решений, касаемых местной жизни. Для этого у местных самоуправлений в уже действующем правовом поле есть несколько возможностей реализации т. н. прямой демократии.

Согласно Закону об организации местных самоуправлений местное самоуправление осуществляет свою работу через образованные демократическим путем представительские органы или органы власти, а также в вопросах, касающихся местной жизни, путем народного голосования или народной инициативы. Но наше высокомерное и "всезнающее" горуправление эти возможности, конечно же, не использует. Вместо того чтобы кричать на пришедших на заседание горсобрания горожан, следовало бы организовать для всех заинтересованных лиц обсуждения, где в уважительной по отношению друг к другу манере сформировать общую позицию по волнующему вопросу.

Если люди поймут, что с их мнением считаются, повысится и интерес к участию в процессах решения вопросов местного масштаба. Тогда можно надеяться и на более высокую избирательную активность, что, в свою очередь, будет указывать на то, что членами горсобрания являются действительные избранники народа.

Ни для кого не секрет, что за последние десятилетия в городе не было сделано ничего значительного, кроме как отреставрированы две парковые зоны и дом культуры, построен новый футбольный стадион и находящееся в стадии строительства здание нового спортивного центра. Чтобы сейчас можно было брать на себя новые задачи, все эти проекты должны были осуществиться еще, как минимум, лет 15 назад!

И это отнюдь не нытье, а факты, которые руководители города никак не хотят признавать, бесконечно повторяя, что все у нас хорошо. Трезвый разум не позволяет назвать успешным город, который покидает молодежь, население стареет и значительное число жителей живет за гранью бедности. Неужели это и есть город, которым хорошо управляют?

Находящиеся долгое время у власти в Кохтла-Ярве центристы, полные лицемерия, надменности и самоуверенности, считают себя единственными разумными существами в городе, а оттого и незаменимыми. А если их ругают, то в целом они не понимают, о чем идет речь, затем же отрицают как сказанное, так и сделанное. Может хватит?

Народу не нужна эта несуществующая демократия. Люди хотят, чтобы их выслушали, поняли и считались с их мнением.

Ясно одно, что только общее желание населения может вымостить путь гражданской инициативе и создать предпосылки для перемен к лучшему в нашем городе. Зная, как наша верхушка уцепилась за власть, становится также абсолютно понятным, что шумиха вокруг завода в Ахтме и обсуждения загрязненного воздуха со сбором подписей и обращениями в высшие инстанции, будь они как угодно аргументированы, останутся просто красивыми разговорами и ни к чему нас не приведут.