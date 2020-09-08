Янек Пахка: Мы хотим иметь право решать

С момента восстановления независимости прошло 29 лет, и мы больше не живем в 90-х. Уровень осведомленности людей вырос, а значит, настало время дать людям больше прав для участия в принятии решений. Сейчас мы можем наблюдать демократию исключительно перед выборами, когда народу как носителю высшей власти раздают купленные за его же деньги коробки со спичками, отражатели, презервативы и ручки, обещая при этом золотые горы. А как голоса получены, про обещания забывают или откладывают их в долгий ящик. Получается, что после выборов прекращается власть народа, а вместе с ней и демократия.
Я убежден, что настало время дать людям больше прав для участия в принятии решений, касаемых местной жизни. Для этого у местных самоуправлений в уже действующем правовом поле есть несколько возможностей реализации т. н. прямой демократии.
Согласно Закону об организации местных самоуправлений местное самоуправление осуществляет свою работу через образованные демократическим путем представительские органы или органы власти, а также в вопросах, касающихся местной жизни, путем народного голосования или народной инициативы. Но наше высокомерное и "всезнающее" горуправление эти возможности, конечно же, не использует. Вместо того чтобы кричать на пришедших на заседание горсобрания горожан, следовало бы организовать для всех заинтересованных лиц обсуждения, где в уважительной по отношению друг к другу манере сформировать общую позицию по волнующему вопросу.
Если люди поймут, что с их мнением считаются, повысится и интерес к участию в процессах решения вопросов местного масштаба. Тогда можно надеяться и на более высокую избирательную активность, что, в свою очередь, будет указывать на то, что членами горсобрания являются действительные избранники народа.
Ни для кого не секрет, что за последние десятилетия в городе не было сделано ничего значительного, кроме как отреставрированы две парковые зоны и дом культуры, построен новый футбольный стадион и находящееся в стадии строительства здание нового спортивного центра. Чтобы сейчас можно было брать на себя новые задачи, все эти проекты должны были осуществиться еще, как минимум, лет 15 назад!
И это отнюдь не нытье, а факты, которые руководители города никак не хотят признавать, бесконечно повторяя, что все у нас хорошо. Трезвый разум не позволяет назвать успешным город, который покидает молодежь, население стареет и значительное число жителей живет за гранью бедности. Неужели это и есть город, которым хорошо управляют?
Находящиеся долгое время у власти в Кохтла-Ярве центристы, полные лицемерия, надменности и самоуверенности, считают себя единственными разумными существами в городе, а оттого и незаменимыми. А если их ругают, то в целом они не понимают, о чем идет речь, затем же отрицают как сказанное, так и сделанное. Может хватит?
Народу не нужна эта несуществующая демократия. Люди хотят, чтобы их выслушали, поняли и считались с их мнением.
Ясно одно, что только общее желание населения может вымостить путь гражданской инициативе и создать предпосылки для перемен к лучшему в нашем городе. Зная, как наша верхушка уцепилась за власть, становится также абсолютно понятным, что шумиха вокруг завода в Ахтме и обсуждения загрязненного воздуха со сбором подписей и обращениями в высшие инстанции, будь они как угодно аргументированы, останутся просто красивыми разговорами и ни к чему нас не приведут.
Новое политическое направление города должно быть открытым, прозрачным и с участием граждан. Кризис доверия и разрыв между жителями города и власть имущими уже достаточно ощутим. Однако, потерю доверия можно компенсировать вовлечением населения в процессы принятия решений, доступностью информации, честностью и прозрачным стилем управления.
Если люди поймут, что с их мнением считаются, повысится и интерес к участию в процессах решения вопросов местного масштаба.
Когда житель города обращает внимание на какое-нибудь мешающее нормальной жизни обстоятельство, нынешняя власть города ему отвечает: "Вы не имеете никакого понятия о том, как все на самом деле происходит". И в чем-то эта власть права, ведь то обстоятельство, на которое указал житель, мешает ему лично, а не представителю власти. И именно так разрыв между населением и властью еще больше растет, ведь материально застрахованному человеку сложно понять мысли и потребности испуганного человека с недостатком средств.
Юри Тоомепуу сказал: "Большая часть проблем возникает оттого, что экономически-политические интересы власть имущих и интересы народа не пересекаются". Нынешний стиль управления вредит развитию города. Новые вызовы, с которыми придется столкнуться региону, требуют и нового стиля управления, при котором сотрудничают госучреждения, предприниматели и заинтересованные группы. При этом горуправа должна проявлять инициативу, предлагая сотрудничество.
Увеличение уровня прямой демократии является нашим посылом на предстоящих выборах, поскольку местное сообщество уже созрело для того, чтобы вывести существующую демократию с нижней ступени (представительской) на высшую, т. е. демократию участия. Самыми распространенными формами прямой демократии являются референдум и народное голосование. На уровне города в вопросах, касаемых местной жизни, народное голосование может значительно повысить качество принимаемых решений и их легитимность. Наша цель изменить ставший проблемой надменный стиль управления из разряда "лягух не спрашивают, когда осушать болото". Во имя этого мы и будем работать.