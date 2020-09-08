ПОЖАРЫ ⟩ При пожаре погибла кошка
6 сентября в 20.46 спасатели получили вызов на улицу Мянгу в Нарве, где открытым пламенем горела баня. Огонь перекинулся также на второй этаж расположенного рядом жилого дома.
Людей в доме не было, но, по словам владельца, там находились кошка и собака. Кошка погибла при пожаре, а собака выжила и спасатели передали ее хозяину. Пожар потушили в 1.13.
В доме имелась автоматическая пожарная сигнализация, но она не сработала. Причина возгорания выясняется.
В Йыхви сгорела пристройка
5 сентября в 17.25 сообщили о пожаре в Йыхви на улице Соо, где горели надворная постройка и баня размером 12х4 м. Огонь полностью уничтожил строение. Работы по тушению закончили в 19.57. Причина пожара выясняется.