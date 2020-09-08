ПОЖАРЫ ⟩ При пожаре погибла кошка

Людей в доме не было, но, по словам владельца, там находились кошка и собака. Кошка погибла при пожаре, а собака выжила и спасатели передали ее хозяину. Пожар потушили в 1.13.

В доме имелась автоматическая пожарная сигнализация, но она не сработала. Причина возгорания выясняется.

В Йыхви сгорела пристройка