Вт, 8.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПОЖАРЫ ⟩ При пожаре погибла кошка
5-6 сентября 2020 г.

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Пеэтер Раудсик

6 сентября в 20.46 спасатели получили вызов на улицу Мянгу в Нарве, где открытым пламенем горела баня. Огонь перекинулся также на второй этаж расположенного рядом жилого дома.

Людей в доме не было, но, по словам владельца, там находились кошка и собака. Кошка погибла при пожаре, а собака выжила и спасатели передали ее хозяину. Пожар потушили в 1.13.

В доме имелась автоматическая пожарная сигнализация, но она не сработала. Причина возгорания выясняется. 

В Йыхви сгорела пристройка

5 сентября в 17.25 сообщили о пожаре в Йыхви на улице Соо, где горели надворная постройка и баня размером 12х4 м. Огонь полностью уничтожил строение. Работы по тушению закончили в 19.57. Причина пожара выясняется. 

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