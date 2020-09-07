ОПРОС ⟩ Какие впечатления оставило у вас прошедшее особенное лето?

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Наталья КАРАСЕВА: - Отличные: погода порадовала, много гуляли, с ребенком ходили на "Тиволи". В спа ездили. Короче, отдыхали хорошо и удовольствия получили много.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Анатолий СМИРНОВ: - Никаких впечатлений. Когда тебе за 80, о чем можно говорить? Лето ровно прошло, как у всех пенсионеров, наверное. Маловато было теплых дней, дождей многовато.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Игорь ШКАРИНОВ: - Самое яркое событие - в июне ногу сломал. Спешил на работу и оступился - почти пол-лета пришлось лечиться. Это и есть главное событие. Собирался в Грузию съездить, не получилось - корона помешала. Но погода точно порадовала.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Максим МЯКИНЕН: - Чудесное было лето. Было теплее обычного, поэтому много гуляли, отдыхали и почти каждый день на море ездили. Вода очень теплая была, вдоволь накупались.