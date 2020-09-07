ОПРОС ⟩ Какие впечатления оставило у вас прошедшее особенное лето?

Наталья КАРАСЕВА:
- Отличные: погода порадовала, много гуляли, с ребенком ходили на "Тиволи". В спа ездили. Короче, отдыхали хорошо и удовольствия получили много.
Анатолий СМИРНОВ:
- Никаких впечатлений. Когда тебе за 80, о чем можно говорить? Лето ровно прошло, как у всех пенсионеров, наверное. Маловато было теплых дней, дождей многовато.
Игорь ШКАРИНОВ:
- Самое яркое событие - в июне ногу сломал. Спешил на работу и оступился - почти пол-лета пришлось лечиться. Это и есть главное событие. Собирался в Грузию съездить, не получилось - корона помешала. Но погода точно порадовала.
Максим МЯКИНЕН:
- Чудесное было лето. Было теплее обычного, поэтому много гуляли, отдыхали и почти каждый день на море ездили. Вода очень теплая была, вдоволь накупались.
Хелис ПАУ:
- Ничего необычного для меня в это лето не произошло. Работала все время, к счастью, пресловутая корона не помешала тоже. Погода могла бы быть и лучше, но в целом, если говорить об эмоциях, - кажется, что приятых все-таки было больше.