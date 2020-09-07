Вт, 8.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОПРОС ⟩ Какие впечатления оставило у вас прошедшее особенное лето?

Коронавирус. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Наталья КАРАСЕВА:

- Отличные: погода порадовала, много гуляли, с ребенком ходили на "Тиволи". В спа ездили. Короче, отдыхали хорошо и удовольствия получили много. 

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Анатолий СМИРНОВ: 

- Никаких впечатлений. Когда тебе за 80, о чем можно говорить? Лето ровно прошло, как у всех пенсионеров, наверное. Маловато было теплых дней, дождей многовато. 

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Игорь ШКАРИНОВ: 

- Самое яркое событие - в июне ногу сломал. Спешил на работу и оступился - почти пол-лета пришлось лечиться. Это и есть главное событие. Собирался в Грузию съездить, не получилось - корона помешала. Но погода точно порадовала. 

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Максим МЯКИНЕН:

- Чудесное было лето. Было теплее обычного, поэтому много гуляли, отдыхали и почти каждый день на море ездили. Вода очень теплая была, вдоволь накупались.   

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хелис ПАУ: 

- Ничего необычного для меня в это лето не произошло. Работала все время, к счастью, пресловутая корона не помешала тоже. Погода могла бы быть и лучше, но в целом, если говорить об эмоциях, - кажется, что приятых все-таки было больше.

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