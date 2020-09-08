ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Соло Репинского

Политик из Центристской партии Мартин Репинский за свою сравнительно короткую политическую карьеру в Йыхви сумел совершить кое-что такое, что многие его однопартийцы здесь совсем не одобряют. Самое большое недовольство вызывало, конечно, то, когда он, будучи волостным старейшиной, начал смещать с должностей руководителей волостных учреждений и работников волостного управления без серьезных на то оснований. Были и другие деяния, заслужившие недовольство общественности, и в конце концов, даже осознав, что его свершения в регионе пользуются все меньшей поддержкой, он ушел в Рийгикогу.
Теперь Репинский предпринимает новую попытку вернуться. Причиной наверняка служат проходящие через год местные выборы, в которых Репинский надеется успешно поучаствовать. Но он знает также, что для этого ему нужно, так сказать, попасть на картинку, и он говорил о плане занять поздней осенью кресло председателя волостного собрания. Но перед этим он надеется с помощью Николая Осипенко отстранить от должности волостного старейшину Макса Каура.
Другой вопрос, удастся ли ему этот план. Многих здешних однопартийцев Репинский выводил из себя, ведь его поступки часто являлись личными соло, не особо согласованными с партией. Вот и теперь местные центристы опять недовольны тем, что он пошел против однопартийца Макса Каура.
Партийное руководство в Таллинне до сих пор воздерживалось от оценки действий Репинского - как тогда, когда он увольнял руководителей муниципальных учреждений, так и теперь, когда на готовит отстранение Каура. Пожалуй, одной из причин этого является статус Репинского как члена Рийгикогу голос которого в парламенте бесспорно нужен руководимому Центристской партией правительству.