ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Соло Репинского

Теперь Репинский предпринимает новую попытку вернуться. Причиной наверняка служат проходящие через год местные выборы, в которых Репинский надеется успешно поучаствовать. Но он знает также, что для этого ему нужно, так сказать, попасть на картинку, и он говорил о плане занять поздней осенью кресло председателя волостного собрания. Но перед этим он надеется с помощью Николая Осипенко отстранить от должности волостного старейшину Макса Каура.

Другой вопрос, удастся ли ему этот план. Многих здешних однопартийцев Репинский выводил из себя, ведь его поступки часто являлись личными соло, не особо согласованными с партией. Вот и теперь местные центристы опять недовольны тем, что он пошел против однопартийца Макса Каура.