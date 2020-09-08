СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Девушка ударила полицейского
Йыхвиское отделение полиции начало 6 сентября уголовное производство по факту того, что сидевшая в полицейской машине в Йыхви 19-летняя девушка ударила находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского. Женщину доставили в арестантский дом.
Парень нанес телесные повреждения двум мужчинам
5 сентября полиция получила вызов на проспект Кангеласте в Нарве, где 17-летний молодой человек причинил телесные повреждения мужчинам 27 и 26 лет. Полиция задержала парня в качесте подозреваемого.
Трое мужчин напали на одного
6 сентября в полицию сообщили, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве трое мужчин напали на 35-летнего мужчину. Полиция задержала одного из троицы в качестве подозреваемого.
Гаражный вор унес лодочный мотор
6 сентября в полицию сообщили, что воры проникли в гараж дома по улице Калда в Нарва-Йыэсуу и украли лодочный мотор и прочее находившееся в гараже имущество. Ущерб составил около 600 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.