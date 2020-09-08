СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Девушка ударила полицейского

Парень нанес телесные повреждения двум мужчинам

5 сентября полиция получила вызов на проспект Кангеласте в Нарве, где 17-летний молодой человек причинил телесные повреждения мужчинам 27 и 26 лет. Полиция задержала парня в качесте подозреваемого.

Трое мужчин напали на одного

6 сентября в полицию сообщили, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве трое мужчин напали на 35-летнего мужчину. Полиция задержала одного из троицы в качестве подозреваемого.

Гаражный вор унес лодочный мотор

6 сентября в полицию сообщили, что воры проникли в гараж дома по улице Калда в Нарва-Йыэсуу и украли лодочный мотор и прочее находившееся в гараже имущество. Ущерб составил около 600 евро.

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