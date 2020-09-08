Вт, 8.09.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Девушка ударила полицейского
5-6 сентября 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

Йыхвиское отделение полиции начало 6 сентября уголовное производство по факту того, что сидевшая в полицейской машине в Йыхви 19-летняя девушка ударила находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского. Женщину доставили в арестантский дом.

Парень нанес телесные повреждения двум мужчинам 

5 сентября полиция получила вызов на проспект Кангеласте в Нарве, где 17-летний молодой человек причинил телесные повреждения мужчинам 27 и 26 лет. Полиция задержала парня в качесте подозреваемого. 

Трое мужчин напали на одного

6 сентября в полицию сообщили, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве трое мужчин напали на 35-летнего мужчину. Полиция задержала одного из троицы в качестве подозреваемого. 

Гаражный вор унес лодочный мотор 

6 сентября в полицию сообщили, что воры проникли в гараж дома по улице Калда в Нарва-Йыэсуу и украли лодочный мотор и прочее находившееся в гараже имущество. Ущерб составил около 600 евро. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back