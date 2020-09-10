СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Вновь мошенничество
7 сентября Нарвским отделением полиции было возбуждено уголовное расследование по факту того, что с потерпевшей связался незнакомец, который предложил вложить деньги и заработать на бирже.
В период с 28 февраля по 1 сентября жертва перевела на банковский счет мошеннической фирмы около 6700 евро.
Угрожал сосед
7 сентября было возбуждено уголовное дело по факту угрозы 38-летней женщине со стороны соседа, что имело место 2 сентября на улице Кулдренет в Йыхви.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.