Чт, 10.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Вновь мошенничество
7 сентября 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

7 сентября Нарвским отделением полиции было возбуждено уголовное расследование по факту того, что с потерпевшей связался незнакомец, который предложил вложить деньги и заработать на бирже.

В период с 28 февраля по 1 сентября жертва перевела на банковский счет мошеннической фирмы около 6700 евро.

Угрожал сосед

7 сентября было возбуждено уголовное дело по факту угрозы 38-летней женщине со стороны соседа, что имело место 2 сентября на улице Кулдренет в Йыхви.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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