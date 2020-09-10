ПОЖАРЫ ⟩ На поле загорелся комбайн

Люди подверглись опасности из-за угарного газа

8 сентября в 22.32 поступило сообщение, что в одной из квартир в доме на улице Сепа в Нарве сработал датчик угарного газа. Прибывшие на место спасатели зафиксировали наличие угарного газа в квартире. Люди покинули квартиру, помещения проветрили. Спасатели закрыли газовый кран. Далее происшествием занялась газовая фирма.