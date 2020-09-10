ПОЖАРЫ ⟩ На поле загорелся комбайн
8 сентября в 14.41 спасателей вызвали в деревню Паргитагузе Йыхвиской волости, где открытым пламенем горел комбайн на поле.
Пожар ликвидировали к 15.46. Никто не пострадал, причина пожара устанавливается.
Люди подверглись опасности из-за угарного газа
8 сентября в 22.32 поступило сообщение, что в одной из квартир в доме на улице Сепа в Нарве сработал датчик угарного газа. Прибывшие на место спасатели зафиксировали наличие угарного газа в квартире. Люди покинули квартиру, помещения проветрили. Спасатели закрыли газовый кран. Далее происшествием занялась газовая фирма.
С 2018 года в Эстонии обязательна установка датчика угарного газа во всех жилых помещениях, где находится газовое оборудование, соединенное c трубой.