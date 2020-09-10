Чт, 10.09.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

ПОЖАРЫ ⟩ На поле загорелся комбайн
8 сентября 2020 г.

Спасатели.

ФОТО: err.ee

8 сентября в 14.41 спасателей вызвали в деревню Паргитагузе Йыхвиской волости, где открытым пламенем горел комбайн на поле.

Пожар ликвидировали к 15.46. Никто не пострадал, причина пожара устанавливается.

Люди подверглись опасности из-за угарного газа

8 сентября в 22.32 поступило сообщение, что в одной из квартир в доме на улице Сепа в Нарве сработал датчик угарного газа. Прибывшие на место спасатели зафиксировали наличие угарного газа в квартире. Люди покинули квартиру, помещения проветрили. Спасатели закрыли газовый кран. Далее происшествием занялась газовая фирма.

С 2018 года в Эстонии обязательна установка датчика угарного газа во всех жилых помещениях, где находится газовое оборудование, соединенное c трубой.

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