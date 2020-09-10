ОДИН ВОПРОС ⟩ Пройдут ли вотумы недоверия?

Разумеется, окончательные результаты голосования будут известны не раньше, чем поднимутся руки в волостном собрании, но мы все же на 99 процентов надеемся, что эти вотумы недоверия не пройдут. Насколько мы разговаривали с людьми, у нынешней коалиции общих взглядов больше, чем разногласий, и мы надеемся также, что и один-два человека из нынешней оппозиции присоединятся к нам.