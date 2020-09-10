ОДИН ВОПРОС ⟩ Пройдут ли вотумы недоверия?

Находящаяся в оппозиции в Йыхвиском волостном собрании руководимая Николаем Осипенко фракция "Jõhvi - Meie Kodu" подала в августе заявление о вотуме недоверия председателю волостного собрания Нине Негласон, волостному старейшине Максу Кауру, а также его помощникам Марис Тоомел и Мессурме Писаревой.
Председатель Йыхвиского волостного собрания НИНА НЕГЛАСОН:
- Да, на настоящий момент эти заявления о вотуме недоверия включены в повестку дня заседания волостного собрания, которое состоится 24 сентября.
Разумеется, окончательные результаты голосования будут известны не раньше, чем поднимутся руки в волостном собрании, но мы все же на 99 процентов надеемся, что эти вотумы недоверия не пройдут. Насколько мы разговаривали с людьми, у нынешней коалиции общих взглядов больше, чем разногласий, и мы надеемся также, что и один-два человека из нынешней оппозиции присоединятся к нам.