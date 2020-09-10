МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.09-17.09

КУЛЬТУРА

Четверг, 10 сентября

* На сцене для пикника на хуторе Пости в Сака в 19.00 - "Oma laulud", концерт Сийри Сисаск. Билет - 10 евро. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

Пятница, 11 сентября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального музея - лекция: "Тайна черного квадрата" Казимира Малевича. Количество мест ограничено.

* В клубе "Сомпа" в 19.00 - кинопикник: "Отель "Белград".

Суббота, 12 сентября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - концерт, посвященный Дню пожилых людей. Выступают вокальная студия "Kelluke" Кохтла-Ярвеского центра культуры и группа line-танца "A.C.D.". Количество мест ограничено.

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 15.00 - концерт "Ритмы осеннего вечера". Выступает Кохтла-Ярвеский городской оркестр. Вход свободный.

Воскресенье, 13 сентября

* В концертном зале "Женева" в Нарве в 17.00 - "Бетховен - 250, Чайковский - 180", концерт в рамках Международного музыкального фестиваля им. Евгения Мравинского. Билет - 5,90 евро.

* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - премьера спектакля "Мой Георг Отс" театра "R.A.A.A.M.". Билеты - 13,90-17,90 евро.

Вторник, 15 сентября

* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - спектакль "Преступление и наказание". Билеты - 13,50-18,90 евро.

Среда, 16 сентября

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Comedy Estonia": Сандер Ыйгус, ''Hinge turule viies''. Билеты - 12-14 евро.

СПОРТ

Четверг, 10 сентября

* В Паннъярве с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга спортивного ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

* В спортивно-досуговом центре "Äkkeküla" в Нарве в 18.00 - Нарвский забег фирм.

* На Кохтла-Ярвеском детском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Järve III" (Кохтла-Ярве) - "Tarvas II" (Раквере).

Суббота, 12 сентября

* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 10.00 - открытый чемпионат Йыхвиской спортшколы по легкой атлетике.

* На хуторе Рабаталу в Алутагузеской волости в 12.00 - Кубок Ида-Вирумаа по футболу в грязи.

* В спортцентре в Паннъярве в 12.00 - Алутагузеский веломарафон.

Воскресенье, 13 сентября

* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 11.00 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике.

* С площадки для яанова костра в Куремяэ стартует Забег вокруг куремяэского монастыря; первый старт - в 11.20. Информация: www.alutagusesport.ee.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Flora U21" (Таллинн).

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: "Jõhvi Phoenix" - ФК "Tartu Kalev".

* На стадионе "Фама" в Нарве в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: "Narva Trans" - "Jõhvi Phoenix".

Понедельник, 14 сентября

* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.

Вторник, 15 сентября

* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 12.00 - этап серийных соревнований юных метателей.

Среда, 16 сентября

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап соревнований на Кубок Вока по петанку; дуэты.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - ФК "Helios" (Тарту).

Четверг, 17 сентября

* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга спортивного ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - заключительный круг и финал 17-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине. Ожидаются команды из трех человек. Регистрация команд не позднее 16 сентября по тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 12 сентября

* В Мяэтагузеском народном доме в 13.00 - мастерская макраме. Плата за участие - 30 евро. Необходима предварительная регистрация: huvikeskus@alutagusevald.ee.