ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Обоюдный патриотизм помог бы туризму

С приходом осени для турпредпринимателей наступают самые сложные времена нынешнего коронакризисного года. Весной восполнить в какой-то мере резко исчезнувший доход позволила господдержка на выплату зарплат. Летом хорошие обороты от продаж принес внутренний туризм, ведь чем сложнее и рискованнее становились возможности поехать отдыхать за границу, тем больше отпускных денег тратилось на родине.
Однако на сегодня отпуска у большинства людей отгуляны. Правительство дало знать, что дальнейшая выплата поддержки по зарплатам неразумна. Кормящая многие турпредприятия активная осенне-зимняя семинарно-конференционная деятельность госучреждений большей частью все еще проходит в интернете. Любая мало-мальски крупная вспышка коронавируса, как, например, начавшаяся в Ида-Вирумаа во второй половине августа, уменьшает смелость ехать сюда для проведения публичных мероприятий.
Видно, в сложившейся ситуации каждому предприятию придется решать, в каком объеме и с каким количеством работников можно продолжить деятельность осенью и зимой, и многим ли работникам придется вручить извещения о сокращении, что уже начали делать живущие главным образом на деньги зарубежных туристов столичные гостиницы.
Конечно, стоит призывать идавирусцев посещать, скорее, местные турзаведения, нежели везти свои деньги в другие края. Однако такому местному патриотизму могли бы активнее посодействовать своей более гибкой ценовой политикой также местные турпредприятия. Предлагая, например, в середине недели, когда посещаемость все равно низкая, услуги и меню по более доступной цене, имея в виду прежде всего жителей своего уезда, каковых все-таки больше 130000. Может, и это поможет чуть легче пережить трудные времена.