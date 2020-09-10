Чт, 10.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

У пяти работников Ида-Вируской центральной больницы выявлен коронавирус

Патологическое отделение Ида-Вируской центральной больницы.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik.

Ида-Вируская центральная больница продолжает работу в обычном режиме, несмотря на заражение коронавирусом работников одного подразделения.

По состоянию на 10 сентября коронавирус выявлен у пяти работников патологической службы Ида-Вируской центральной больницы. Работа службы реорганизована. Работники, находившиеся в близком контакте с заразившимися, направлены на самоизоляцию. "Заболевшие работники не контактировали с пациентами, патологическая служба находится в отдельно стоящем здании", - сообщила специалист по коммуникациям центральной больницы Анна Медведева.

Больница продолжает обслуживать пациентов в обычном режиме: в больнице действуют запрет на посещение и обязанность ношения масок.

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