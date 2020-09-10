У пяти работников Ида-Вируской центральной больницы выявлен коронавирус

Ида-Вируская центральная больница продолжает работу в обычном режиме, несмотря на заражение коронавирусом работников одного подразделения.
По состоянию на 10 сентября коронавирус выявлен у пяти работников патологической службы Ида-Вируской центральной больницы. Работа службы реорганизована. Работники, находившиеся в близком контакте с заразившимися, направлены на самоизоляцию. "Заболевшие работники не контактировали с пациентами, патологическая служба находится в отдельно стоящем здании", - сообщила специалист по коммуникациям центральной больницы Анна Медведева.
Больница продолжает обслуживать пациентов в обычном режиме: в больнице действуют запрет на посещение и обязанность ношения масок.