СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сын угнал машину матери

Пенсионер напал на супругу

9 сентября в полицию сообщили, что в садоводческом товариществе в Нарва-Йыэсуу 78-летний мужчина ударил свою супругу. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе начатого уголовного производства.

Водитель мопеда пострадал в ДТП

9 сентября около 13.47 на улице Креэнхольми в Нарве 29-летний мужчина на мопеде "CPI Oliver City" при обгоне легкового автомобиля "Hyundai Tucson", которым управлял 71-летний мужчина, задел бок автомобиля. В результате контакта с автомобилем водитель мопеда отклонился на полосу встречного движения, где столкнулся с другим легковым автомобилем "Hyundai Tucson", за рулем которого находился 47-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Ударил супругу

10 сентября в полицию сообщили, что в квартире на улице Лехола в Кохтла-Ярве 49-летний мужчина ударил свою супругу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Полиция расследует использование чужой фотографии

10 сентября в Йыхвиском отделении полиции возбудили уголовное производство по факту жалобы, автор которой сообщил, что его фотография и телефонный номер без его ведома были использованы на одном портале.

Воровскую парочку поймали в магазине

10 сентября в полицию сообщили, что в магазине на проспекте Кангеласте в Нарве 30-летний мужчина и 26-летняя женщина украли товар. Охранник магазина задержал нарушителей и передал полиции.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ