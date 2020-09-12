Сб, 12.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сын угнал машину матери

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

10 сентября в Нарвском отделении полиции возбудили уголовное производство в отношении мужчины, который украл легковой автомобиль, принадлежащий его 61-летней матери. Размер ущерба от кражи - приблизительно 3000 евро.

Пенсионер напал на супругу

9 сентября в полицию сообщили, что в садоводческом товариществе в Нарва-Йыэсуу 78-летний мужчина ударил свою супругу. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе начатого уголовного производства.

Водитель мопеда пострадал в ДТП

9 сентября около 13.47 на улице Креэнхольми в Нарве 29-летний мужчина на мопеде "CPI Oliver City" при обгоне легкового автомобиля "Hyundai Tucson", которым управлял 71-летний мужчина, задел бок автомобиля. В результате контакта с автомобилем водитель мопеда отклонился на полосу встречного движения, где столкнулся с другим легковым автомобилем "Hyundai Tucson", за рулем которого находился 47-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. 

Ударил супругу

10 сентября в полицию сообщили, что в квартире на улице Лехола в Кохтла-Ярве 49-летний мужчина ударил свою супругу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Полиция расследует использование чужой фотографии

10 сентября в Йыхвиском отделении полиции возбудили уголовное производство по факту жалобы, автор которой сообщил, что его фотография и телефонный номер без его ведома были использованы на одном портале.

Воровскую парочку поймали в магазине

10 сентября в полицию сообщили, что в магазине на проспекте Кангеласте в Нарве 30-летний мужчина и 26-летняя женщина украли товар. Охранник магазина задержал нарушителей и передал полиции. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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