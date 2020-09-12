СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сын угнал машину матери

10 сентября в Нарвском отделении полиции возбудили уголовное производство в отношении мужчины, который украл легковой автомобиль, принадлежащий его 61-летней матери. Размер ущерба от кражи - приблизительно 3000 евро.
Пенсионер напал на супругу
9 сентября в полицию сообщили, что в садоводческом товариществе в Нарва-Йыэсуу 78-летний мужчина ударил свою супругу. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе начатого уголовного производства.
Водитель мопеда пострадал в ДТП
9 сентября около 13.47 на улице Креэнхольми в Нарве 29-летний мужчина на мопеде "CPI Oliver City" при обгоне легкового автомобиля "Hyundai Tucson", которым управлял 71-летний мужчина, задел бок автомобиля. В результате контакта с автомобилем водитель мопеда отклонился на полосу встречного движения, где столкнулся с другим легковым автомобилем "Hyundai Tucson", за рулем которого находился 47-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Ударил супругу
10 сентября в полицию сообщили, что в квартире на улице Лехола в Кохтла-Ярве 49-летний мужчина ударил свою супругу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Полиция расследует использование чужой фотографии
10 сентября в Йыхвиском отделении полиции возбудили уголовное производство по факту жалобы, автор которой сообщил, что его фотография и телефонный номер без его ведома были использованы на одном портале.
Воровскую парочку поймали в магазине
10 сентября в полицию сообщили, что в магазине на проспекте Кангеласте в Нарве 30-летний мужчина и 26-летняя женщина украли товар. Охранник магазина задержал нарушителей и передал полиции.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.