Улица Пионеэри в Кохтла-Ярве - единственная в городе, сохранившая свое первоначальное название, данное ей в конце 30-х годов прошлого столетия. Можно сказать, что с нее начинался город. Построенные из плитняка дома пережили времена запустения и сохранились благодаря новым владельцам. Среди них есть старожил Эви Эйерт. Сегодня она и семья ее сына занимают половину двухэтажного дома, в которой раньше было шесть однокомнатных квартир с общим туалетом.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Эви 74 года. Из них 47 лет она живет на улице Пионеэри.

- В каждом доме было 12 однокомнатных квартир - по шесть в одной половине. Кухня была своя, а вот туалет общий на несколько семей. Водопровод был, а городской канализации нет и до сих пор, вместо нее - выгребные ямы. Мы с мужем и двумя детьми 25 лет прожили в такой квартире, - рассказывает женщина. - В баню на Паванду ходили, рядом был Нарвский магазин, почта, аптека, книжный магазин, универмаг, школа, рынок. У каждой семьи был свой огородик.