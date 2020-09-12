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Старожил улицы Пионеэри: "Мы ее спасли"
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Улица Пионеэри в Кохтла-Ярве - единственная в городе, сохранившая свое первоначальное название, данное ей в конце 30-х годов прошлого столетия. Можно сказать, что с нее начинался город. Построенные из плитняка дома пережили времена запустения и сохранились благодаря новым владельцам. Среди них есть старожил Эви Эйерт. Сегодня она и семья ее сына занимают половину двухэтажного дома, в которой раньше было шесть однокомнатных квартир с общим туалетом.
Эви 74 года. Из них 47 лет она живет на улице Пионеэри.