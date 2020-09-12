ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Калев Каллеметс

В то время как десятки лет работавшая в Ида-Вирумаа сланцевая энергетика сворачивается при поддержке мощного попутного ветра климатической политики Евросоюза, возможности закрепиться тут вынюхивает атомная энергетика.
Исполнительный руководитель получившего название по имени построившего первый в мире атомный реактор итальянского физика Энрико Ферми ТОО "Fermi Energia" Калев Каллеметс написал на этой неделе в "Северном побережье", что рассмотрение Ида-Вирумаа как возможного места для малого реактора кажется логичным, если учесть связанную с энергетикой историю региона. "Fermi Energia", советом которого руководит между прочим бывший яркий руководитель "Eesti Energia" Сандор Лийве, уже несколько лет лелеет план строительства в будущем в Эстонии атомного реактора.
Уроженец Ляэнемаа Каллеметс - признанный лоббист. Будучи реформистом он сделал карьеру как члена Рийгикогу и консультанта "Viru Keemia Grupp", так и вице-директора Эстонской геологической службы. Он показал себя также как красноречивый фанат Ида-Вирумаа.
Найти поддержку для идеи создания атомной станции в Эстонии так же сложно, как для плана добычи фосфоритов. Однако открытой дискуссии она все же достойна.