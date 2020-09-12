ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Калев Каллеметс

Исполнительный руководитель получившего название по имени построившего первый в мире атомный реактор итальянского физика Энрико Ферми ТОО "Fermi Energia" Калев Каллеметс написал на этой неделе в "Северном побережье", что рассмотрение Ида-Вирумаа как возможного места для малого реактора кажется логичным, если учесть связанную с энергетикой историю региона. "Fermi Energia", советом которого руководит между прочим бывший яркий руководитель "Eesti Energia" Сандор Лийве, уже несколько лет лелеет план строительства в будущем в Эстонии атомного реактора.