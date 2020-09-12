ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Сколько же Центристских партий в Ида-Вирумаа?

Мы помним о внутренней борьбе йыхвиских центристов нынешней весной, когда по одну сторону линии фронта находились Артур Сепперн и Эдуард Эаст, а по другую - волостной старейшина Макс Каур и член Рийгикогу Мартин Репинский. В той схватке верх одержали последние. Теперь же Репинский пошел в атаку на своего однопартийца Каура.

Таких действий Репинского не понимает, в свою очередь, руководитель Ида-Вирумааского округа Центристской партии Марек Кулламяги. Хотя Йыхвиское отделение партии и должно подчиняться округу, но под руководством Репинского оно действует как бы само по себе.

"Крайне нелепое положение, когда Центристская партия воюет с центристами и сама же исключает из партии своих людей. Нелепее быть не может", - сказал Кулламяги в начале недели "Северному побережью".

Однако посмотрим-ка и на другие самоуправления Ида-Вирумаа, где Центристская партия задействована в местной политике. В Нарве у власти находятся бывшие центристы, долгие годы использовавшие только партийный флаг и вышедшие из партии сразу, как только распоряжение об этом поступило от истинного правителя города Алексея Воронова. Однако своим центристским делом продолжает заниматься в городе Михаил Стальнухин, который при этом на дух не переносит руководителя Нарвского отделения Центристской партии Яну Тоом. Свое слово пытается вставить также бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте.

В Кохтла-Ярве центристская партия находится у власти более 20 лет, но и там она имела свои особенности, когда была построена сплетенная из политики и коммерческих интересов система, в конце концов доведшая некоторых людей до скамьи подсудимых.

В Тойлаской волости у власти тоже центристы, по крайней мере в эту партию входят как волостной старейшина, так и председатель волостного собрания, однако они стараются всячески дистанцироваться от Стальнухиных-Тоом-Репинских-Корбов. У них как бы своя Центристская партия.