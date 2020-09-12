ОПРОС ⟩ Нужно ли при росте заболеваемости ввести обязательный масочный режим?

Татьяна СТЕРМАН:
- Не нужно, потому что это малоэффективно. Кроме того, есть масса других правил, которые больные или контактировавшие с ними люди не соблюдают. Обязательное ношение масок не поможет изменить ситуацию в городе или стране.
Наталья БЕЛОВА:
- У меня нет четкой позиции, но сомневаюсь, что необходимо требование повсеместного использования масок на улице. Может быть, в транспорте, магазинах, больницах - в закрытых помещениях, где много людей. На воздухе точно не нужно.
Игорь ЧЕЛОБИТЧИКОВ:
- Мое мнение, что маски могут сыграть роль в местах, где самая высокая концентрация людей. Во всяком случае, можно об этом подумать. Если такое решение будет, надо организовать и контроль - чтобы не игнорировали. Принимать меры к нарушителям, но на первый раз - просто объяснить, почему надо надеть защитную маску.
Галина ЧЕСНОКОВА:
- На улице - необязательно, а в общественных местах - желательно. В автобусах, например, возможно, поможет, именно поэтому я все-таки надеваю маску.
Галина РЕВКО:
- Категорически против. Сужу по собственному опыту - ходила к врачу, неприятно, некомфортно, затрудняет дыхание. Главное, эта мера никакой существенной роли не сыграет. Если использовать маски правильно, то обходится дорого - читала в прессе, что человеку около ста евро в месяц на маски нужно будет потратить. Поэтому пусть их больные носят. Может быть, в очень многолюдных местах иногда стоит надеть, если опасаешься заразиться.