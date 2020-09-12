ОПРОС ⟩ Нужно ли при росте заболеваемости ввести обязательный масочный режим?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Татьяна СТЕРМАН: - Не нужно, потому что это малоэффективно. Кроме того, есть масса других правил, которые больные или контактировавшие с ними люди не соблюдают. Обязательное ношение масок не поможет изменить ситуацию в городе или стране.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Наталья БЕЛОВА: - У меня нет четкой позиции, но сомневаюсь, что необходимо требование повсеместного использования масок на улице. Может быть, в транспорте, магазинах, больницах - в закрытых помещениях, где много людей. На воздухе точно не нужно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Игорь ЧЕЛОБИТЧИКОВ: - Мое мнение, что маски могут сыграть роль в местах, где самая высокая концентрация людей. Во всяком случае, можно об этом подумать. Если такое решение будет, надо организовать и контроль - чтобы не игнорировали. Принимать меры к нарушителям, но на первый раз - просто объяснить, почему надо надеть защитную маску.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Галина ЧЕСНОКОВА: - На улице - необязательно, а в общественных местах - желательно. В автобусах, например, возможно, поможет, именно поэтому я все-таки надеваю маску.