Сб, 12.09.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

ОПРОС ⟩ Нужно ли при росте заболеваемости ввести обязательный масочный режим?

Маска и перчатки - средства защиты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Татьяна СТЕРМАН:

- Не нужно, потому что это малоэффективно. Кроме того, есть масса других правил, которые больные или контактировавшие с ними люди не соблюдают. Обязательное ношение масок не поможет изменить ситуацию в городе или стране. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Наталья БЕЛОВА: 

- У меня нет четкой позиции, но сомневаюсь, что необходимо требование повсеместного использования масок на улице. Может быть, в транспорте, магазинах, больницах - в закрытых помещениях, где много людей. На воздухе точно не нужно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Игорь ЧЕЛОБИТЧИКОВ: 

- Мое мнение, что маски могут сыграть роль в местах, где самая высокая концентрация людей. Во всяком случае, можно об этом подумать. Если такое решение будет, надо организовать и контроль - чтобы не игнорировали. Принимать меры к нарушителям, но на первый раз - просто объяснить, почему надо надеть защитную маску. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Галина ЧЕСНОКОВА: 

- На улице - необязательно, а в общественных местах - желательно. В автобусах, например, возможно, поможет, именно поэтому я все-таки надеваю маску. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Галина РЕВКО: 

- Категорически против. Сужу по собственному опыту - ходила к врачу, неприятно, некомфортно, затрудняет дыхание. Главное, эта мера никакой существенной роли не сыграет. Если использовать маски правильно, то обходится дорого - читала в прессе, что человеку около ста евро в месяц на маски нужно будет потратить. Поэтому пусть их больные носят. Может быть, в очень многолюдных местах иногда стоит надеть, если опасаешься заразиться.

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