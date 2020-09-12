Мартин Репинский: Нынешняя коалиция в Йыхви была ошибкой, и я не буду сидеть сложа руки

Первоочередной задачей было составление избирательного списка и разработка программы развития Йыхви. Это было сделано совместно с Артуром Сепперном, Алланом Мяндом и другими членами партии. Мы и не надеялись получить более двух мест в волостном собрании. Маловероятно было и вхождение в коалицию. Несмотря на то, что над нашей предвыборной платформой насмехались, нас осуждали и открыто критиковали, под конец дня выборов стало ясно, что мы получили три места в волостном собрании, а меня лично поддержало больше всего жителей Йыхви. Я благодарен всем тем, кто оказал нам доверие. Однако доверие означало и ответственность. В тот же вечер мы связались с Ниной Негласон и предложили ей создать коалицию совместно с Партией реформ и другими членами волостного собрания, кто уже дал на это свое согласие. Нина четко ответила "нет" и создала коалицию с избирательным союзом Николая Осипенко "Йыхви - наш дом". К нам Негласон пришла только через год, после того как оказалась в оппозиции.

В 2018 году Центристская партия пришла к власти, я ушел из парламента и стал волостным старейшиной Йыхви. Максу Кауру, который был новым человеком для нашего города, был предложен пост заместителя старейшины. Признаю, что можно было справиться и с двумя замами. Однако мы хотели, чтобы в волостной управе было соблюдено равновесие и партнеры по коалиции не смогли блокировать решения старейшины на уровне волостного собрания. Для Центристской партии это положение было очень выгодным - во фракцию вошли Ирина Шульгина и Эдуард Эаст, который стал председателем волостного собрания.

Я действую без опасений, поскольку дал обещание своим избирателям действовать исходя из принципов, а не постов и должностей.

Такая ситуация была выгодна и партии, и жителям волости. Оглядываясь назад, можно сказать, что создание коалиции Центристской партии и союза "Йыхви - наш дом" было единственно верным решением - за два года было выполнено 78% обещаний. А жители волости получили "Pargi Keskus", современный стадион, променад, музыкальную площадь, городской парк, отремонтированное Нарвское шоссе и парковку перед рынком, спортивные, детские площадки и многое другое. Также запущены процессы строительства новой школы, стадиона, реновации здания вокзала.

Уверен, что реализация этих проектов не могла остаться незамеченной для жителей волости. Все это было сделано благодаря поддержке жителей, продуктивной работе коалиции, а также значительной поддержке со стороны правительства. Да, иногда отдельные политические шаги со стороны могут показаться нелепыми или странными. Да, политика - это очень сложный, бесконечный процесс, участие и управление которым - серьезный вызов. Однако для меня всегда важен результат. Результат, который приводит к положительным переменам и развитию. И я доволен результатом. Мне не стыдно смотреть в глаза избирателям.

Я готов идти на риски, зная, что на следующий день могу оказаться в оппозиции. Однако я действую без опасений, поскольку дал обещание своим избирателям действовать исходя из принципов, а не постов и должностей. Кому-то может показаться, что очередная смена власти не принесет ничего хорошего. Однако я уверен в обратном.