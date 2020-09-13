ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ ЭСТОНИИ ⟩ Солдаты НАТО совершили велобросок по Эстонии и остановились у границы с Россией

Организованный союзническим батальоном тур "НАТО Вело" пролегал от Тарту до западного побережья Эстонии, по островам Сааремаа и Хийумаа, побывал в Таллинне и благополучно завершился в Нарве. Сменившие военную униформу на спортивную военнослужащие крутили педали семь дней, проделав в итоге путь длиной порядка 1100 километров.

- В общем и целом, это был прекрасный опыт, который еще сильнее сблизил эту группу солдат из Эстонии, Дании и Великобритании, - комментирует Пол Клейтон, командующий боевой группой НАТО. - У нас была возможность увидеть прекрасную сельскую местность Эстонии, и повсюду на пути люди встречали нас добродушно и с энтузиазмом. Одним из ярких моментов было, конечно, когда президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в нашем путешествии из Пярну на Сааремаа. По моему мнению, велотур "НАТО Вело" был отличным способом повысить осведомленность о присутствии сил НАТО здесь, в Эстонии, и мы обязательно поищем, что бы похожего сделать снова.

Британские военнослужащие из союзнической группировки НАТО в Эстонии, прибыв в Нарву в составе экипажа бронетранспортера, первым делом подняли эстонский триколор. ФОТО: Илья Смирнов

Параллельно с НАТО-велосипедистами путешествовали по городам и волостям некоторые элементы воинской экипировки - от ручного оружия до бронетранспорта, - чтобы знакомить с этим местных жителей.

- Привезенное в Эстонию снаряжение и броневики - важная составляющая нашей оборонной роли здесь. Однако также важно и то, что мы идем в народ, встречаемся с жителями Эстонии и делаем все, чтобы завоевать их доверие и заручиться поддержкой, - добавил полковник Клейтон.

В Нарве, преодолев умозрительную финишную линию на Петровской площади, велосипедисты тут же открыли каждый по бутылке шампанского, добросовестно собрали с асфальта бахнувшие пробки - и весело отпраздновали завершение недельного велотура.