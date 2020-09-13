ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ ЭСТОНИИ ⟩ Силы обороны - один из крупнейших работодателей Эстонии

Объем нынешнего оборонного бюджета Эстонии составляет 615 миллионов евро. Большая часть этих денег уходит на зарплату и налоги на рабсилу для проходящих действительную службу и работающих в Силах обороны людей, а также на инвестиции, которые, в свою очередь, служат вкладом к экономику Эстонии.

Куда инвестировали деньги из оборонного бюджета? Строительство и развитие инфраструктуры; в том числе приобретение земель примерно за 44 миллиона евро в полном объеме, то есть на 100%, заказали у отечественных предлагающих. Крупнейшими объектами 2019 года стали, например, медцентр и тыловое здание Тапаского военного городка, дороги и мосты центрального полигона Сил обороны, соединяющие дороги и дороги для тяжелой техники Тапаского военного городка, новая казарма в Йыхвиском военном городке.

Среди хозяйственных расходов 85,7% составили заказы от эстонских предлагающих услуги на общую сумму 69 миллионов евро. В том числе расходы на недвижимость в зоне управления на 20,5 миллиона, а также услуги общепита и продукты на 8,9 миллиона тонн в объеме около 95% поставили эстонские предлагающие.

Инвестиции в инфотехнологии по большей части (в объеме 76,7%) сделаны с помощью отечественных предприятий на сумму 3,2 миллиона евро.

Отечественные затраты на оборонное снаряжение составили около 30% в общей сумме на 60 миллионов евро. Эстонских предлагающих было больше всего среди оказывающих услуги по обслуживанию и ремонту транспорта, а также среди поставщиков личного снаряжения.

Поставляют личное снаряжение и шьют обмундирование для Сил обороны почти на 100% эстонские предприятия, между которыми существует напряженная конкуренция. Одним из важных партнеров является ида-вируское предприятие "Gevatex OÜ", выпускающее тюфяки, солдатские сумки, рюкзаки и различные сумки для рабочего инструмента.

Подаваемая в столовых Сил обороны еда поступает с эстонских предприятий, сырье тоже покупают большей частью у местных поставщиков. Исключением стали сухие пайки, в которые наряду с эстонской продукцией входят импортные компоненты.

Развивающаяся оборонная промышленность Эстонии занимается решениями по киберобороне, автономными системами (в первую очередь беспилотными воздушными и сухопутными транспортными средствами), сенсорами, технологиями связи и мониторинга, электроникой, личным снаряжением, обслуживанием и ремонтом транспортных средств.

Большая часть служащих Сил обороны расположена в Вирумаа

Завотделом службы Сил обороны Министерства обороны Ану Раннавески объясняет, что в Силах обороны Эстонии служат более 3500 кадровых военных и работают более 1000 гражданских служащих. Кроме того, ежегодно службу проходят 3500 солдат срочной службы и на учебные сборы вызывают в среднем 5000 резервистов.

Силы обороны и их люди расположены в разных местах Эстонии; только в Вирумаа расположены почти 1300 служащих. В этом году Калевский пехотный батальон перевели из Палдиски в Йыхви, в результате чего в Ида-Вирумаа добавились более 40 рабочих мест для военнослужащих и работников.

По словам Ану Раннавески, кадровые военные и солдаты срочной службы оказывают позитивное влияние как на местную жизнь, так и на коммерческую деятельность. "Естественно, что во внеслужебное время нужно отдыхать, и присутствие Сил обороны приносит местным предприятиям этой сферы большую выгоду именно из-за оказания услуг. Истраченные на месте евро идут на поддержку местного предпринимательства. Присутствие Сил обороны поддерживает развитие местной жизни", - отметила она.

Отечественные еда, одежда и часть снаряжения

Если профессиональные военные ежедневно проводят военное обучение, то у Сил обороны есть потребность и в гражданских служащих, обладающих знаниями в очень разных областях - как, например, складское дело, общепит, медицина, персонал, обслуживание транспорта, социальная работа, инфотехнология, спорт и т. д.

Руководитель области оборонной промышленности отдела инвестиций Сил обороны Энели Саабас отмечает, что из расходов бюджета оборонных инвестиций каждый год почти половина посредством тендеров приходится на долю эстонских предприятий. "Для Сил обороны покупают снаряжение и заказывают услуги прозрачно, на основе Закона о гостендерах и с учетом конкуренции, чтобы гарантировать экономное и целесообразное использование оборонного бюджета", - сказала она.

Например, в 2019 году Министерство обороны выделило на оборонные тендеры, инфраструктуру, ИТ-услуги, управление недвижимостью, закупку услуг общепита и разные хозяйственные расходы в общем около 338 миллионов евро вместе с НСО. Из них 179 миллионов пошли в экономику Эстонии - услуги и товары закупили в общем у 2443 предприятий и учреждений Эстонии.